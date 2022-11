Terremoto, Curcio (Protezione civilie): "Per fortuna epicentro in mare". Vigili del fuoco in azione per le verifiche. Il video del sisma in diretta tv

09 novembre 2022 a

Terremoto nelle Marche. "Non si registrano situazioni di grande preoccupazione. Si faranno le verifiche richieste, come nelle scuole. È stato un evento elevato, per fortuna in mare, e questo ha consentito che non ci siano criticità". Sono le parole di Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, pronunciate a Rainews 24 parlando della scia sismica che oggi, mercoledì 9 novembre, sta investendo la regione, con epicentro al largo dell'Adriatico. Curcio ha spigato che non ci si attendono eventi particolari come "onde anomale o tsunami" che nel caso si sarebbero già verificati, l'Italia ha comunque avviato le procedure internazionali che "valgono sia per la nostra costa che per gli altri Paesi" che si affacciano sul mare.

Una nota di Palazzo Chigi ha spiegato che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto con il dipartimento di Protezione civile e con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per seguire l'evoluzione della situazione. Anche Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture, ha spiegato di essere in continuo contatto con gli amministratori locali e gli esperti. Il governatore delle Marche ha dichiarato che "stiamo verificando le conseguenze sui territori. Mi sono sentito con il capo dipartimento della Protezione civile e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici" sono stati invitati i comuni delle Province di Ancona e Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Ad Ancona è stato aperto il Centro operativo comunale nella sede della Polizia locale con tecnici e funzionari di Protezione civile per monitorare la situazione. Sono in corso controlli su edifici scolastici, viadotti e sottopassi, impianti sportivi e strutture sociali.

Crolli di calcinacci si sono verificati soprattutto nella zona della stazione centrale di Ancona. Diverse le abitazioni che sono state lesionate, occorrerà comprendere se in maniera grave o soltanto superficiale. Soltanto per i casi di emergenza sono stati attivati due numeri telefonici: 071.2223067 e 2223008. Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati in cinquanta interventi per verificare la stabilità di edifici e strutture nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Al momento non sono segnalate particolari situazioni critiche. Sono impegnati anche gli elicotteri dei reparti volo di Pescara e Bologna per una verifica dall'alto delle aree interessate. La scossa principale è stata avvertita in maniera distinta in tutta l'Italia centrale, compresa Roma, ma anche nel nord, fino in Veneto. Crolli di calcinacci, scuole chiuse e treni fermi. Nelle Marche venti scosse in un'ora, la più forte alle 7.07 di magnitudo 5.7 | Video

