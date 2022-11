Terremoto, l'Ingv: "Nessuna allerta tsunami. Ci sarebbe stata con magnitudo oltre 6.5. Il nostro messaggio è prassi"

09 novembre 2022 a

a

a

Nessuna allerta tsunami nelle Marche, regione colpita da un forte terremoto alle ore 7.07 di oggi, mercoledì 9 novembre, a cui sta seguendo un'intensa scia sismica con ripetuti eventi. Appena sei minuti dopo il sisma principale, il Centro allerta tsunami ha diramato un messaggo di informazione, che spiegava "che si era verificato il sisma e andavano attivati i controlli lungo le coste", ha dichiarato all'Agenzia Ansa Alessandro Amato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che coordina il centro allerta tsunami. Amato ha ribadito che allo stato attuale "il rischio non c'è". Ci sarebbe stato se la magnitudo avesse superato i 6.5 gradi. "Il messaggio che abbiamo diramato - ha aggiunto - si attiva per terremoti di 5.5 in mare o lungo la costa. Se ci fosse stato uno tsunami si sarebbe sviluppato pochi minuti dopo".

Crolli di calcinacci, scuole chiuse e treni fermi. Nelle Marche venti scosse in un'ora, la più forte alle 7.07 di magnitudo 5.7 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.