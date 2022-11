Terremoto: crolli, scuole chiuse e treni fermi. Nelle Marche venti scosse in un'ora, la più forte alle 7.07 di magnitudo 5.7 | Video

Julie Mary Marini 09 novembre 2022 a

Terremoto: venti scosse in poco più di un'ora. E' lo sciame sismico che questa mattina, mercoledì 9 novembre, si è abbattuto sulla regione Marche (dati Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Tutte con epicentro sulla costa, nella fascia di mare davanti alle città di Ancona e Pesaro. La scossa più forte è stata la prima, registrata alle ore 7.07, di magnitudo 5.7. Subito dopo un secondo terremoto di forte intensità: magnitudo 4 alle ore 7.12. Poi via via sono seguiti gli altri movimenti tellurici, tutti tra magnitudo 2 e 3, di cui la più intesa alle ore 7.40 di grado 3.8. La prima scossa e le altre oltre 3.5 sono state avvertite in tutta la regione, ma anche nei territori limitrofi, in particolare Umbria, Lazio, Aburzzo, Emilia Romagna e nella bassa Toscana.

Molte persone si sono riversate nelle strade e come sempre accade in questi casi, decine e decine di telefonate sono giunte ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Sono in corso le verifiche dei danni. Secondo le prime sommarie analisi sarebbero crollati calcinacci e vecchi intonaci, in particolare nella zona della stazione di Ancona.

Ovviamente occorrerà tempo per avere un quadro più chiaro della situazione, anche se i Vigili del fuoco della provincia della stessa Ancona non segnalano gravi danni. La circolazione dei treni è stata interrotta per verifiche sui binari. In diverse città sono state chiuse le scuole. Chiusi al pubblico alcuni distretti sanitari tra Ancona e Pesaro, in si registrano danni. Stessa sorte per tutti i sottopassaggi della stazione centrale. Trenitalia ha comunicato la sospensione dei convogli sia sull'asse Ancona-Bologna che su quello Ancona-Pescara. (Foto e video da Twitter).

