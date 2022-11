Terni. Furti di carburante da autocarri e tir: condannati i tre ladri

09 novembre 2022 a

Rubavano carburante dai mezzi da lavoro, come autocarri e autoarticolati, e furono scoperti dai carabinieri che fecero scattare l’arresto. Ora la loro vicenda giudiziaria è giunta all’epilogo, con una condanna arrivata attraverso un processo con la modalità del rito abbreviato.

I tre ladri – un ternano e due albanesi – vennero arrestati a fine settembre 2022 dai carabinieri del comando stazione di Terni, perché ritenuti responsabili di alcuni furti di carburante, asportato soprattutto da mezzi da lavoro, avvenuti fra la zona del cimitero cittadino e Maratta.

Martedì 8 novembre 2022 il giudice del tribunale di Terni, Dorita Fratini, ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione, oltre a mille euro di multa, un 44enne ternano, mentre gli altri due complici - entrambi di nazionalità albanese, di 35 e 33 anni - sono stati condannati ad un anno e 200 euro di multa. In aula l'accusa aveva chiesto tre anni per il primo e due anni ciascuno per gli altri due imputati. Tutti sono difesi dagli avvocati Francesco Mattiangeli del foro di Terni e Guido Maria Rondoni di Perugia che, alla luce delle motivazioni, decideranno se impugnare la decisione in appello.

L'inizio dell'indagine dell'Arma ternana risale ad agosto 2022, sulla scorta di diversi furti di gasolio ai danni di autocarri e tir parcheggiati fra il cimitero e la zona industriale di Maratta/Sabbione.

La banda avrebbe agito per un mese circa, lasciando però “tracce” importanti: come il malore accusato dal 44enne italiano che, nell'aspirare gasolio con un tubo da un automezzo, ne aveva ingerito una parte, finendo al pronto soccorso per la conseguente intossicazione.

L'ultimo blitz risale a fine settembre 2022, quando i tre avevano tagliato la rete di recinzione di un'azienda di trasporti di Maratta, portandosi via cinque taniche di carburante per un totale di circa 130 litri. Purtroppo per loro, finito il “lavoro”, all'esterno della ditta c'erano i carabinieri ad attenderli: scontate le manette per tutti.

