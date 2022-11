Terni: parcheggi a pagamento, sconti per le aziende e per i tifosi della Ternana

09 novembre 2022 a

Terni Reti cerca di essere sempre più vicina a coloro che utilizzano i parcheggi a pagamento per lavoro o altro cercando di incentivarne l’utilizzo proponendo alcuni pacchetti scontati. Ci sono proposte relative alle aziende, quindi per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali anche per più mezzi, e persino prezzi scontati per i tifosi della Ternana, che potranno parcheggiare sulle strisce blu con soli 2 euro per quattro ore il giorno della partita.

Prosegue, dunque, l’impegno di Terni Reti per fornire ai clienti un servizio all’avanguardia dedicato alla sosta anche al parcheggio Rinascita-San Francesco di largo Ottaviani. Già da qualche settimana è stato installato un nuovo sistema tecnologico integrale per la gestione degli accessi e dei pagamenti. Sistema che prevede il contactless con QR Code, il riconoscimento targhe, la stabilità garantita dai sistemi di comunicazione wired, il sistema di pagamento cashless.

Scendendo nei dettagli ecco le due nuove formule tariffarie, con l’obiettivo di servire al meglio coloro che utilizzano i parcheggi per lavoro e non solo. Si inizia con l'abbonamento BizPlus, formula che nasce sulla base di specifiche richieste di alcune aziende vicine al parcheggio, ed è dedicata ai soggetti con partita iva che acquistano almeno 5 abbonamenti da destinare ai titolari, ai collaboratori o ai propri clienti.

L’abbonamento è riservato al piano -2, e vale nelle seguenti fasce: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14, domenica e festivi dalla mezzanotte alla successiva. Le tariffe sono le seguenti: BizPlus5 (5-9 abbonamenti: mensile 35 euro, annuale 350 euro), BizPlus10 (10+ abbonamenti: mensile 30 euro, annuale 300 euro).

Poi è stata studiata la tariffa Rossoverde che è dedicata alla sosta in occasione delle partite in casa della Ternana. La sperimentazione è iniziata lo scorso 5 novembre con il macth Ternana-Spal. Chi parcheggia che va a vedere le partite casalinghe della squadra può lasciare in sosta l'auto un'ora prima del calcio di inizio e riprenderla alle 17. Di fatto per quattro ore si pagheranno 2 euro ovvero 0.50 centesimi l'ora. Terni Reti fa sapere che “se le tariffe sperimentali introdotte restituiranno esito positivo, si potrà valutare la stabilizzazione delle iniziative e/o l’introduzione dell’abbonamento Rossoverde, con fasce orarie parallele a quelle delle partite casalinghe di campionato della Ternana”.

Sia nel sito di Terni Reti e le sedi di via Porta Spoletina 15 e largo Ottaviani è consultabile il piano tariffario completo entrato in vigore dal primo novembre 2022. Insomma soluzioni appetibili per chi ha uffici in centro e per chi vuole seguire nelle partite interne la Ternana.

