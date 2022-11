Perugia, presa la baby gang delle rapine agli studenti minorenni: eseguite tre misure cautelari

08 novembre 2022 a

Presa la baby gang delle rapine agli studenti. La polizia di Stato di Perugia ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa lo scorso 26 ottobre dal gip presso tribunale per i minorenni di Perugia, su richiesta della procura della Repubblica dei minorenni, nei confronti di tre minori, indagati, a vario titolo, per reati di rapina aggravata, estorsione e ricettazione. L'ordinanza arriva all'esito delle indagini iniziate lo scorso mese di giugno da parte della squadra mobile di Perugia, delegata dalla procura dei minori, - fa sapere il procuratore Monteleone in una nota - la cui attività ha consentito di individuare un gruppo composto da quattro minori, "dediti a numerosi reati predatori in danno di coetanei".

L’attività investigativa, l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, i molteplici servizi di polizia giudiziaria sul territorio, nonché il contributo dichiarativo delle parti offese e di alcuni testimoni, hanno consentito di porre a carico dei quattro gravi indizi di colpevolezza, in riferimento a nove episodi delittuosi, realizzati a Perugia nella zona del centro storico e nei pressi di alcuni centri commerciali, tra il 30 giugno ed il 18 luglio di quest’anno, "suscitando, notevole allarme sociale", scrive la procura.

Dalle indagini è emerso come gli indagati agivano sempre secondo uno schema ben collaudato: dopo aver avvicinato con una scusa le vittime designate, mediante violenza e minaccia (in taluni casi operate anche con arma da taglio), si facevano consegnare dalle parti offese somme di denaro o beni in loro possesso, non esitando a porre in essere anche richieste di natura estorsiva quale, ad esempio, quella formulata per la restituzione di un telefono cellulare. A uno degli indagati, è stato contestato anche il reato di ricettazione, in quanto dalle indagini è emerso come il minore avrebbe ricevuto (consapevole dell’illecita provenienza) e utilizzato un abbonamento di trasporto per mezzi urbani, provento di furto commesso nello stesso periodo ai danni di un giovane studente perugino. Il provento delle attività delittuose è quantificabile in un valore complessivo di circa 500 euro.



