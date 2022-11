Umbria, fotovoltaico agevolato per 400 aziende: bando da 26 milioni

Alessandro Antonini 09 novembre 2022 a

Quattrocento aziende umbre potranno beneficiare di un finanziamento per installare impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia. E’ la proiezione effettuata dagli uffici regionali all’interno del bando da 26 milioni che verrà presentato oggi a Palazzo Donini. Si tratta della manovra ribattezzata “Solar attack” dedicata esclusivamente agli impianti fotovoltaici. Oltre 25 milioni di euro - attinti dai fondi europei, nuova programmazione - che puntano a raggiungere “un’ampia platea di beneficiari, seppure con un forte focus sul manifatturiero”, precisa l’amministrazione. “Una manovra - è scritto nell’incipit del bando - per supportare le imprese e aiutarle a superare l’attuale momento di crisi energetica, in maniera virtuosa, sostenendo la decarbonizzazione della regione”.

Le domande da parte delle società potranno essere presentate a partire da gennaio. L’obiettivo è quello di favorire gli impianti nelle stesse sedi di impresa e nei capannoni non utilizzati o dismessi delle aree industriali della regione. Le imprese - ultima in ordine di tempo Confindustria - hanno chiesto anche autorizzazioni semplificate in questo senso, anche per attrarre le grandi imprese di produzione delle rinnovabili. I tecnici di Palazzo Donini già nei primi tavoli tecnici che risalgono allo scorso settembre hanno chiarito che, in materia di autoproduzione di energia, “non vi sono limitazioni nelle aree industriali e sui terreni agricoli per la realizzazione di impianti in regime di autoconsumo né per impianti a servizio di comunità energetiche”. Sul fronte bollette il fotovoltaico garantisce, almeno sulla carta, un risparmio fino al 70%.

Non solo le aziende ma anche i privati cittadini stanno scegliendo questa opzione. Nei primi dieci mesi dell'anno, nel cuore verde, le domande di allacciamento a impianti fotovoltaici da parte di imprese e privati sono triplicate rispetto allo stesso periodo del 2021. I dati sono stati forniti da E-Distribuzione: da 985 richieste dello scorso anno si è passati alle 2.610 attuali. L'azienda che eroga l’energia elettrica ha creato un apposito gruppo di lavoro per accelerare sui tempi: nella maggior parte dei casi, fanno sapere da Enel, l'iter si risolve ne i tempi previsti dalla normativa, si parla di circa 20-30 giorni. Prima però c’è il percorso burocratico da espletare. Le imprese - sempre per bocca di Confindustria - parlano di iter autorizzativi che durano oltre sei mesi.

