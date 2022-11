Umbria, l'Agenzia forestale assume: in ballo 23 posti di lavoro a tempo indeterminato

09 novembre 2022 a

L’Agenzia forestale regionale torna ad assumere: 23 i posti a tempo indeterminato per cui da domani si apriranno le candidature.

Diciotto i posti categoria C, per i quali è richiesto il solo diploma di scuola superiore. Si cercano, in particolare, otto istruttori tecnici geometri, sette istruttori tecnici periti agrari/forestali, due istruttori amministrativi e un istruttore amministrativo economico finanziario. Cinque i posti categoria D per i quali è richiesta la laurea e, dove necessario, l’abilitazione all’esercizio della professione.

Il bando è per un istruttore direttivo amministrativo, un istruttore direttivo tecnico- ingegnere idraulico, un istruttore direttivo tecnico agronomo forestale, un istruttore tecnico informatico e un istruttore direttivo esperto qualità. I 18 neo assunti saranno impiegati presso la sede di Perugia della partecipate della Regione oppure presso le sedi decentrate di Città di Castello, Gubbio, Valtopina, Spoleto, Norcia, Terni, Orvieto, Guardea, San Venanzo. La procedura selettiva di entrambi i concorsi sarà espletata mediante il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale, a cui si aggiunge la valutazione dei titoli. Le domande di ammissione devono essere presentate a partire da domani e fino al 9 dicembre esclusivamente mediante piattaforma digitale, utilizzando i link al portale indicati nei bandi (pubblicati per estratto sulla Gazzetta ufficiale serie concorsi ed esami numero 87 del 4 novembre 2022) in base al profilo di interesse. Il portale di iscrizione sarà accessibile con identità digitale Spid.

Sempre quest’anno, è uscito il bando di concorso per 72 posti in Regione per diplomati e laureati che ha visto l’iscrizione al portale dedicato di circa 13.500 candidati. Le date delle prove sono tuttavia ancora da ufficilizzare.

