DiMartedì, stasera martedì 8 novembre su La7. Le anticipazioni

Puntuale come tutte le settimane, anche stasera in tv, martedì 8 novembre, su La7 torna DiMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris. E' uno dei programmi più longevi e più seguiti dell'emittente. Come al solito al centro della puntata i fatti di attualità, in particolare politica ed economia. Anche oggi si parlerà di come sta iniziando il lavoro del governo di centrodestra, guidato da Giorgia Meloni. Negli ultimi giorni sono stati immigrazione e ambiente i temi più discussi, ma l'emergenza energetica, la guerra e il caro bollette sono senza dubbio quelli al momento più cari agli italiani. Non è escluso che si torni a discutere ancora di rave party e si faccia il punto sulla pandemia da Covid. Grande attesa per i sondaggi che saranno presentati da Nando Pagnoncelli. Come ogni martedì gli ospiti saranno numerosi e autorevoli, ma non sono stati annunciati dalla produzione.

