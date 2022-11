Donatella Tesei: "Le regioni del Centro Italia ora devono fare squadra"

08 novembre 2022 a

"In questo momento la regione Umbria, insieme anche alle altre Regioni dell'Italia centrale, è chiamata a fare squadra per molte ragioni che ci accomunano e in un momento in cui abbiamo, nonostante le tantissime difficoltà, delle possibilità di sviluppo importante per i nostri territori". Lo ha detto a Firenze, a margine di un evento per il ventennale del Social Forum, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "In qualche modo dobbiamo fare squadra e ci dobbiamo anche far sentire perché l'Italia centrale è un tema che a me sta molto a cuore, come al presidente della Toscana, a quello delle Marche e a quello dell'Abruzzo - ha aggiunto Tesei - Io ritengo che siano partite che dobbiamo giocare insieme".

