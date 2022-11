Terni, protestano i lavoratori della Treofan. Manifestazione in Comune

08 novembre 2022 a

"Vogliamo che le istituzioni ci aiutino a risolvere la vertenza Treofan, perché è quasi al limite la scadenza della cassa integrazione”. Il grido di allarme è dei lavoratori Treofan di Terni che nel corso del pomeriggio di lunedì 7 novembre hanno effettuato un sit in sotto palazzo Spada (nella foto) in concomitanza con il consiglio comunale. Cresce la rabbia per una vertenza che si trascina da ormai tre anni e che nonostante promesse ed impegni non riesce a tagliare il traguardo della conclusione. Una delegazione di lavoratori ha incontrato il sindaco Latini e il presidente del consiglio Ferranti che, dopo aver interrotto i lavori consiliari, si sono impegnati a convocare, quanto prima, le parti sociali per fare il punto della situazione.

Nell’ultimo incontro al ministero dello Sviluppo Economico, l'allora viceministro Alessandra Tonde, era riuscita a portare al tavolo l’amministratore delegato del gruppo Hgm, Francesco Sangiovanni, che aveva rappresentato il suo interesse per Treofan. Il manager, disposto a rilevare il sito ternano, aveva dichiarato che avrebbe avviato la produzione entro febbraio 2023 con un centinaio di lavoratori che avrebbero affrontato un processo di formazione durante il periodo di preparazione del sito industriale e il closing sarebbe stato fissato per la fine di settembre. Proprio poco prima del summit, in videoconferenza, si era fatto avanti un nuovo gruppo, turco ma con la presenza di un noto imprenditore ternano, intenzionato a rilevare Treofan. Il tempo stringe, a fine febbraio scade la cassa integrazione, che era stata prorogata per un anno in attesa di un nuovo proprietario interessato a riavviare le produzioni. Il liquidatore Varazi sta cercando di chiudere il cerchio e corre voce, tra i lavoratori, che le parti, Treofan e l’amministratore delegato del gruppo Hgm, dovrebbero incontrarsi, privatamente a Roma. Un’attesa spasmodica che sta mettendo a dura prova i lavoratori che stanno lottando in difesa dei posti di lavoro.

Il sindaco Leonardo Latini, incontrando i lavoratori della Treofan, ha ricordato che “la cabina di regia è attiva da tempo al Mise. Quello che è emerso in questi anni è che le proposte avanzate non hanno trovato una effettiva attuazione, non sono arrivati atti concreti se non quello poi attualmente all'esame del liquidatore. L'Hgm ha presentato un business plan, unica proposta concreta che comunque deve essere valutata. E' difficile utilizzare fondi pubblici su un sito privato. Ci sono poi i problemi dei costi di energia, delle depurazioni e delle manutenzioni. Da parte mia - ha concluso il primo cittadino - continuerò a seguire con grande attenzione la situazione". Il presidente Francesco Maria Ferranti ha concluso l'incontro con l'impegno ad una approfondita audizione dei lavoratori in seconda e terza commissione per esaminare le nuove ciriticità di una crisi che si trascina ormai da troppo tempo.

