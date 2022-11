Omicidio Meredith, l'ex pm Mignini: "Io e Amanda ora siamo amici, ma la accuserei ancora"

Francesca Marruco 08 novembre 2022 a

Per lei chiese l’ergastolo ritenendola responsabile dell’omicidio di Meredith Kercher. E su questo, dice, non cambia idea. Ma il rapporto di conoscenza che è nato l’ha portato a “rivalutare” Amanda. Superati i ruoli di accusatore e accusata tra Mignini e Knox si è instaurata quella che l’ex pm definisce senza giri di parole “un’amicizia”.

Come è nata questa amicizia con Amanda?

E’ stata lei che in occasione del convegno di criminologia che si tenne a Modena circa tre anni fa, nel corso del suo intervento parlò di me e disse che era cambiata la sua opinione da quando aveva visto il programma di Netflix a cui presi parte. In quell’occasione ebbe parola di elogio che mi hanno colpito, anche se io nei suoi confronti avevo chiesto l’ergastolo. Dichiarò la sua intenzione di volermi incontrare. Poi c’è stato un lungo periodo di contatti che sono stati mediati dal cappellano del carcere, nonché mio parroco, don Saulo Scarabattoli.

Cosa può dirci dell’incontro che c’è stato tra voi a giugno a Perugia?

Posso solo confermare che ci siamo visti: eravamo io lei, la bambina, il marito, la madre e il parroco. Avremmo entrambi preferito che l’incontro rimanesse privato, poi la notizia è uscita e a questo punto non si può smentire. Mi preme sottolineare però che questa amicizia non cambia le conclusioni a cui sono giunto come magistrato. Come pm sono stato chiamato a valutare i comportamenti, poi quando una persona la si conosce meglio, si capisce che di uno stesso individuo si può avere un’immagine sbagliata.

Quindi resta l’Amanda colpevole ma ora c’è anche l’amica Amanda...

I fatti che erano a fondamento dell’imputazione per me rimangono validi. Non dimentichiamoci che anche la Cassazione l’ha posta nel luogo del delitto con certezza conclamata. L’ha assolta con una formula di incertezza, però poi ha detto che lei con certezza era lì e quasi certamente lo era anche Sollecito.

Ritiene singolare avere instaurato un rapporto umano con una persona per cui ha chiesto l’ergastolo?

Io sono in pensione, ho fatto la mia parte e se una persona mi chiede di parlarmi, visto che sono stato sempre abituato ad ascoltare, non mi sottraggo. Anzi chi sceglie questo comportamento ha coraggio delle proprie scelte. Inoltre, dopo tutto quello che era stato detto in America sul mio conto, se avessi rifiutato di incontrarla avrei fornito prove di un’ostilità nei confronti di Knox che non c’è mai stata. Lei mi ha teso la mano e così facendo ha dimostrato di avere un atteggiamento che non avevo mai visto nella mia carriera.

Che atteggiamento ha visto?

Ho capito come è oggi, e ho capito che su questa ragazza si sono concentrati i pregiudizi che gli americani avevano verso la giustizia italiana e in parte quelli di italiani e inglesi verso una giovane americana, che è una normalissima ragazza, all’epoca era anche la più piccola dei tre. Oggi posso dire di avere una conoscenza diversa di questa persona, che prima non avevo.

C’è stato abbraccio, un pianto liberatorio durante il vostro incontro?

Non scendo nel dettaglio, c’era il marito, la bimba, don Saulo e la madre. Amanda è molto materna con la figlia.

Nelle vostre lettere parlate dell’omicidio di Meredith e del processo?

Sì, abbiamo parlato sia di quella sera che del processo. Per quanto riguarda il processo lei continua ad avere difficoltà nel capire i ribaltamenti prodotti dalle sentenze italiane per la differenza di ordinamento. Per quanto riguarda invece quella sera continua a dire che era con Raffaele Sollecito nella sua casa di corso Garibaldi. Ma se erano nella casa di Sollecito, come fanno a dire che è stato Rudy da solo ad uccidere Meredith?. Bisogna che loro si decidano: o erano in quella casa e allora sanno cosa è accaduto in via della Pergola, ma se invece erano a casa di Sollecito non possono dire cosa è successo. Anche se a questo riguardo ci sono elementi che li collocano fuori, come ad esempio la testimonianza del clochard. La notte di Halloween i due non erano insieme, ma lo erano la sera dopo, quella dell’omicidio di Meredith.

Negli ultimi giorni Rudy ha raccontato nuovamente la sua versione da più parti definitiva inverosimile, cosa ne pensa?

Mi ricordo che ogni volta che lo interrogavo – Rudy conosceva Amanda da prima di Sollecito -gli dicevo spiegami quello che è successo, e lui mi diceva che gli piaceva molto Amanda. Cercai di approfondire questo elemento ma è un aspetto che non è stato adeguatamente valutato: questa attrazione può essere stata anche un meccanismo che può avere influito sulla sua azione. Ricordo che parlava ripetutamente di lei, tanto che io gli dissi che aveva una fissa.

Potrebbe avere influito sul fatto che almeno inizialmente Rudy non ha tirato in ballo Amanda?

Potrebbe, certo.

Ha letto l’intervista di Stephanie Kercher?

Ho chiesto come cittadino privato che via della Pergola venga intitolata a Mez e che venga messa una lapide perché Perugia ha sofferto tantissimo dalla campagna mediatica che è stata scatenata dagli Usa. Non tutti erano a favore di Amanda io mi ricordo anche delle persone bravissime che ho conosciuto che hanno preso le distanze da lei e non hanno attaccato il processo italiano.

Nel suo intervento alla trasmissione Atlantide ha detto di aver ricevuto ingerenze da parte dell’America…

Cose molto gravi: avevo ricevuto due lettere che venivano da un giudice e poi ho ricevuto lettere con minacce reali e insulti. Sono cose che mi hanno molto irritato. A volte mi hanno attribuito frasi che io non ho mai detto come quella che Amanda era una strega. Non la dissi io in aula ma il difensore di Lumumba. Eppure i media americani se la presero con me. Io ero il loro bersaglio. Come l’interrogatorio di Amanda in questura, io non c’ero all’inizio.

A proposito, ad Atlantide ha criticato la conferenza in questura dopo l’arresto di Amanda, Sollecito e Lumunba..

Lavorai molto bene con la polizia ma quell’iniziativa mi irritò parecchio, era presto per dire il caso è chiuso, dovevamo ancora lavorare tanto. Senza contare che anche in questo caso attribuirono a me questa frase ma non era così.

Torniamo ad Amanda, dopo che il vostro incontro è diventato di dominio pubblico, vi siete sentiti nuovamente?

No però devo dire che, anche grazie al parroco, l’ho rivalutata, è una persona molto cambiata. E’ diventata materna, ha una bellissima bimba e il fatto che abbia voluto vedermi vuol dire che ha una generosità di fondo. Lei si autodefinisce una persona che vuol gettare i ponti, è una bella persona e io prendo atto di questo atteggiamento. Normalmente gli imputati per cui chiedo l’ergastolo mi serbano rancore, lei è l’unico caso nella mia vita in cui l’imputato ha manifestato questa volontà di aprire un rapporto che ormai, superati i ruoli istituzionali, è diventato di conoscenza e amicizia.

Teme che l’opinione pubblica possa avere un giudizio negativo dell’amicizia tra il procuratore Mignini e Amanda Knox? Tra accusatore e accusata?

Io non credo e spero che l’opinione pubblica - non so di quale paese – non abbia giudizi negativi in merito. Certo, se io avessi dimostrato di rivalutare le decisioni professionali prese allora sì, ma così non è. Io mi sono trovato di fronte una persona che dimostra di non avere rancore verso il magistrato che l’ha inquisita e anzi gli ha teso la mano e non credo che possa essere visto male come gesto. Io ho agito sempre in piena coscienza.

