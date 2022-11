Umbria, nonnina di 86 anni vince contro il Ministero delle finanze

08 novembre 2022 a

Nonnina di 86 anni vince la sua battaglia contro il ministero delle Finanze che le chiedeva di restituire quasi 50 mila euro, il totale degli assegni di guerra del marito (defunto) percepiti dal 2015 al 2019. L’anziana donna - assistita in giudizio dagli avvocati Mariano e Benedetto Marzocchi Buratti e Alessandro Graziani del foro di Roma - era stata anche denunciata penalmente ma la procura della Repubblica aveva arciviato per mancanza di dolo. Era andato avanti, però, il procedimento dinnanzi alla magistratura contabile su segnalazione del ministero delle Finanze .

La Corte dei conti, però, evidenzia che l’articolo 6 del Dpr 377/1999 vieta il recupero dell’indebito già percepito in assenza di dolo da parte del pensionato. “Nella fattispecie in esame - si legge nella motivazione della sentenza firmata dal giudice unico Marco Scognamiglio - l’assenza di dolo è stata riconosciuta sia da parte del giudice penale che, successivamente, dall’amministrazione stessa in esito al ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente”. La magistratura contabile evidenzia anche che la nonnina umbra ha sempre assolto l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate il che contribuisce - rimarca - a destituire di fondamento l’eccezione formulata in udienza di discussione da parte della difesa del ministero la quale ritiene attribuile alla ricorrente una condotta caratterizzata da dolo omissivo. Toccherà anzi al Ministero pagare anche le spese per oneri difensivi, un conto da 1.500 euro.



