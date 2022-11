Terni, ritrovato dalla polizia ragazzo di 16 anni scomparso nel nulla

07 novembre 2022 a

E' ritornato a casa il 16enne di origini bulgare, residente a Terni, che era scomparso nel nulla. I suoi familiari hanno vissuto ore di angoscia. Il ragazzo si era infatti allontanato giovedì 3 novembre dalla propria abitazione facendo perdere le tracce e suscitando dunque una comprensibile preoccupazione tra i suoi cari. A partire dalla madre che ha sporto denuncia presso la Questura di Terni, fornendo tutti i dettagli utili a rintracciarlo: fotografia, caratteristiche somatiche, vestiti indossati al momento della scomparsa.

Elementi che la Questura ternana ha provveduto a diramare a tutte le pattuglie presenti sul territorio, comprese quelle, in particolare la polfer, operanti nell'ambito dello scalo ferroviario. E sono stati proprio gli agenti della polizia ferroviaria ternana a rintracciare il ragazzo, nella giornata di venerdì 4 novembre a poche ore dalla sua scomparsa.

A buon fine le ricerche, sviluppate anche nelle zone limitrofe allo scalo ferroviario, che hanno permesso di intercettare il 16enne, apparentemente disorientato, all’ interno di un esercizio commerciale per la distribuzione automatica di alimenti e bevande. Dopo essere stato accompagnato negli uffici della polfer, è stato riconsegnato alla madre che ha potuto così riabbracciarlo e tirare finalmente un sospiro di sollievo. Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo la vicenda in tutti i dettagli. La polizia ha ascoltato il minorenne per ricostruire al meglio la dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro il motivo per il quale il giovane non ha fatto ritorno alla sua abitazione. Sono state acquisite anche le testimonianze dei familiari per saperne di più. Non è la prima volta che la polder ritrova minorenni scomparsi svolgendo un ruolo strategico di presidio all'interno della stazione ferroviaria dove il movimento di passeggeri è sempre molto intenso a tutte le ore del giorno e della notte. L'importante, comunque, è che la disavventura si sia conclusa nel migliore dei modi.

