Perugia, abiti ispirati al cioccolato firmati dalle allieve del "Cavour Marconi Pascal"

Abiti ispirati al cioccolato firmati dalle allieve dell'istituto superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia. li hanno ideati, cuciti, indossati. E poi hanno sfilato e ricevuto molti applausi. A dominare il colore marrone abbinato al bianco e all’oro. Le allieve dell’indirizzo Moda made in Italy dell’istituto superiore Iis Cavour Marconi Pascal hanno partecipato anche quest'anno alla manifestazione Eurochocolate a Umbriafiere a Bastia Umbra e hanno presentato gli abiti al cioccolato, ideati e creati da loro, ispirandosi al protagonista assoluto della manifestazione. Rinnovando così una partnership, fra scuola e kermesse, che funziona negli anni.

I docenti del dipartimento Moda, coordinati dalla professoressa Paola Viscuso, hanno permesso di creare il progetto creativo, guidando le classi all’ideazione e poi alla realizzazione di capi stravaganti e bizzarri “in cui la moda si fonde con la golosità”, riportano i docenti. “L’ingrediente principale è la creatività - aggiungono -: vi sono abiti decorati con dolci accessori, altri richiamano la colata di cioccolato fuso o involucri di cioccolatini famosi. L’evento Eurochocolate, con i suoi scenari, ha permesso di creare shooting fotografici molto originali”.

Gli abiti hanno riscosso ottimi apprezzamenti tra il pubblico e hanno dato un saggio della formazione acquisita dalle allieve del corso.

La scuola Iis Cavour Marconi Pascal, diretta dal professor Andrea Agostini, offre appunto una formazione mirata all’attività professionale. I diversi indirizzi sono dislocati in tre sedi a Madonna Alta l’area dei Commerciali; a Olmo il settore della Meccanica e a Piscille il Moda made in Italy, Elettronica, Gestione delle acque e risanamento ambientale.

La direzione fa sapere che è possibile visitare la scuola in occasione degli open day che prenderanno il via dal prossimo mese di dicembre e proseguiranno a gennaio. Ecco le date: sabato 17 dicembre; sabato 14 gennaio e sabato 21 gennaio. Tutte le date permetteranno le visite negli orari compresi fra le ore 16 e le 18.

