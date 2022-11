Umbria: Spoleto, lavori in arrivo al chiostro dell'Alberghiero

Filippo Partenzi 07 novembre 2022 a

Non finiscono più le buone notizie per l’Istituto alberghiero Giancarlo De Carolis di Spoleto. Dopo aver partecipato con successo a Dolci d’Italia (circa 200 gli studenti impegnati nei quattro giorni di svolgimento della kermesse), sabato il plesso è tornato di nuovo protagonista grazie a Spoleto nel Piatto. Gli studenti ed il docente-chef Francesco Chiaraluce sono stati presenti a palazzo Mauri, per uno speciale show cooking incentrato sulla preparazione del raviolo con crema di lenticchie e tartufo nero pregiato.

Ora sono in arrivo novità per la struttura che ospita l’Istituto. La sede della scuola a breve, infatti, andrà incontro ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Perugia. I lavori, finanziati dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU (330 mila euro in totale), in particolare consentiranno di “recuperare i tre lati del chiostro conventuale all’interno dell’immobile in stato di avanzato degrado. Il pacchetto delle operazioni ideate al fine di eliminare le attuali criticità e rendere sicuro il suo utilizzo comprende: la realizzazione di controsoffitti con struttura in ferro e legno di castagno, la rimozione degli infissi in legno; la sostituzioni di canali e discendenti pluviali con manutenzione dello sporto di gronda, la demolizione di parte degli intonaci non coerenti con pulizia e consolidamento superficiale delle murature e di elementi lapidei, le riprese di intonaci e dei ricorsi di murature a vista con malte a base di calce e velatura finale, la risistemazione dell’attuale pavimentazione in mattonelle di cemento.

Il progetto esecutivo, stando a quanto si legge nella determinazione dirigenziale numero 2460 pubblicata nell’albo pretorio, è stato approvato con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria che ha già fornito il proprio parere positivo. Il prossimo passo consisterà quindi nella pubblicazione della gara finalizzata ad assegnare l’appalto. I tempi si preannunciano stretti: per rispettare i diktat imposti dal ministero della Pubblica istruzione l’iter si dovrà tassativamente concludere entro e non oltre il 31 dicembre. 2022 Per completare i lavori, invece, ci sarà tempo fino al 31 marzo 2023.Alla procedura negoziata dovranno essere invitate almeno cinque ditte “individuate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Per l’aggiudicazione verrà seguito il criterio del minor prezzo. “La rapida cantierizzazione dell’intervento - si legge nel documento - è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente”.

