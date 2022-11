Perugia, alla Fiera dei morti confermate le 50 mila presenze

Sabrina Busiri Vici 07 novembre 2022 a

a

a

Dopo sei giorni i banchi della Fiera dei Morti edizione 2022 hanno lasciato Perugia. Confermate dagli operatori le 50 mila presenze inizialmente stimate dall’amministrazione comunale. Giuseppe Cozzolino, dietro il banco di articoli di biancheria per la casa, questa edizione è la migliore fatta “in 50 anni che vengo”, commenta tra un cliente e l’altro con grande entusiasmo.

Fiera dei morti dal primo novembre torna in città

“In realtà eravamo molto preoccupati perché il periodo è difficile per tutti, invece è andata molto bene, complice anche il bel tempo. A pagare è stata anche la nostra politica di prezzi bassi e buona qualità della merce. I flussi dei visitatori sono stati sempre consistenti con punte nei festivi e prefestivi”, riporta Mauro Fortini, presidente Fiva Umbria Confcommercio. I flussi, dunque, non sono mancati ma la voglia di spendere sembra essere calata rispetto al passato, si punta a contenere la spesa anche di fronte al prezzo conveniente. E’ quanto lamenta Piersaturno Mostarda di Rieti, venditore di oggetti in ferro battuto. “Ormai faccio le fiere da lungo tempo ma in questo fine anno c’è un calo consistente negli acquisti, riscontrato comunque un po’ in tutte le piazze”. Piersaturno torna di buon umore parlando della vendita di attrezzi per il camino, andata bene: accendere il fuoco contro il caro bollette sembra essere una soluzione condivisa. Molto soddisfatto di come sono andati gli affari è Luca Rita di Civitanova Marche: “La qualità paga sempre e le nostre scarpe hanno trovato grandi apprezzamenti. Sono stati sei giorni di buone entrate : ottimo il primo novembre e bene anche tutto il fine settimana”. Scontrino medio? “50 euro”.

Dehors prorogati fino all'8 novembre 2022



Da Pian di Massiano al centro storico il bilancio positivo non cambia. Sulla stessa linea anche Marco Brilli della Brilli&Partners che ha curato l’allestimento degli stand nelle piazze dell’acropoli: “Bilancio positivo. Il nostro allestimento si è dimostrato sostenibile rispetto ai flussi, alla mobilità ordinaria della zona e all’impatto in centro storico. Molto apprezzata anche la diversità merceologica. E poi la convivenza dei banchi con i tavoli all’aperto di ristoranti e bar è stata un’ottima scelta soprattutto per il bel tempo che c’è stato”. Qualche polemica, però è scoppiata sul prezzo delle ciambelle a 4 euro nei banchi delle tipicità? “Non è certo una ciambella a spostare il buon andamento della fiera”, risponde Brilli. “Visitatori e operatori tornano ogni anno non solo per gli affari e il guadagno ma anche per il piacere di partecipare a un evento di tradizione”.

Un anno tranquillo sotto il profilo degli interventi della polizia locale; nessun commerciante abusivo, pochissimi parcheggiatori non autorizzati. Traffico intenso il 2 novembre e tutto il fine settimana ma nessuna criticità. Rafforzati in tutto il fine settimana, sabato 5 e domenica6, i dispositivi di ordine e sicurezza pubblica e i controlli della polizia di Stato sia in centro sia in periferia e, in particolar modo nella zona di Pian di Massiano proprio per la fiera e il luna park. Il bilancio comunicato dalla questura annota che sono state identificate 807 persone, controllati 229 veicoli e contestate 18 violazioni al codice della strada. Sono stati 15 gli esercizi pubblici monitorati. Nell’ambito dei servizi straordinari, gli uomini della polizia di Stato, insieme al personale dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, hanno vigilato le aree della fiera con pattuglie appiedate e automontate e controlli mirati per prevenire reati predatori, borseggi, furti e contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di prodotti contraffatti e il fenomeno dell’accattonaggio molesto. Le verifiche sono state estese anche al luna park . Un dispositivo interforze ha poi monitorato tutte le aree del centro storico fino a interessare anche le vie più interne e nascoste per contrastare fenomeni di spaccio e abuso di bevande alcoliche.

Baracconi, pienone da fine settimana e torna la Festa del Bambino





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.