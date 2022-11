Terni, riaprono gli studios di Papigno. Si gira un film con Eva Henger

07 novembre 2022 a

Dopo anni di attesa riaprono gli studios di Papigno. Da lunedì 7 novembrei si torna a girare nei capannoni industriali dismessi un film di cui la protagonista è Eva Henger. Top secret al momento sui nomi che fanno parte del cast della commedia e sul titolo della pellicola. Intanto l'assessore comunale alla Cultura, Maurizio Cecconelli, non nasconde la soddisfazione. “Credo che - spiega - la cosa importante è che sia stata scelta la città di Terni come set cinematografico e, cosa ancora più importante, che siano proprio gli studios di Papigno i protagonisti dopo molti anni di chiusura. E' proprio lì che si gireranno alcune scene. Di fatto gli studios di Papigno tornano ad essere fondamentali per la città e tornano a vivere”.

E’ tutto pronto per le riprese agli studios. Da ricordare che Terni, dopo che Benigni girò proprio negli studios, alcune scene de “La vita è bella”, era diventata una città a vocazione cinematografica. Ora dunque la ripartenza con la bella attrice ungherese. Che qualche giorno fa ha festeggiato in città i suoi cinquant'anni con una torta realizzata dalla pasticceria ternana dei fratelli D’Antonio. C'è anche chi in città ha contribuito a curare l'immagine di Eva Henger per il suo compleanno come il fotografo ternano Francesco Francia che ha scattato le immagini del servizio pubblicato su Novella 2000, dedicato ad Eva Hanger. Al trucco e parrucco ci hanno pensato, sempre due ternani, per il make-up Cinzia Broccucci e per le acconciature Alessandro Scatolini. Insomma l'attrice Eva Henger (nella foto) si è affidata alla città non solo per girare alcune scene del suo nuovo film, ma anche per la cura della sua immagine. A Terni si torna a parlare di cinema e di location per set cinematografico.

Recentemente proprio al Cmm (il Centro multimediale) si sono tenuti dei corsi intensivi di formazione per macchinisti ed elettricisti organizzati da Umbria film commission (Ufc), attraverso l'agenzia Tatics group. Proprio in quell'occassione Nicola Innocenti, consigliere di Ufc e delegato alla formazione, ha ricordato che negli studios di Papigno ci sono tre teatri da 1.800 metri quadrati di cui uno con piscina dove Roberto Benigni ha girato la scena della balena di Pinocchio.

