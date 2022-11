Perugia, sorpreso alla guida dell'auto con patente falsa: denunciato

06 novembre 2022 a

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato a Perugia dopo essere stato trovato alla guida con una patente falsa. Sentito dagli agenti il 49enne ha spiegato di aver acquistato il documento da uno sconosciuto che gli aveva offerto la possibilità di conseguire la patente di guida senza dover sostenere l’esame presso la Motorizzazione, pagando una cifra di 1200 euro. Dagli ulteriori accertamenti, inoltre, è emerso che il veicolo era privo di carta di circolazione.

L’uomo è stato denunciato per uso di documento contraffatto e violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, con una sanzione di 5.100 euro e il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Al proprietario del mezzo - una cittadina straniera di origini camerunensi di 41 anni- è stata invece contestato l’incauto affidamento del mezzo a persona non munita di patente di guida obbligatoria.

