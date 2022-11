Umbria: Castiglione del Lago, contributi alle famiglie per acquisti di Natale

Nicola Torrini 06 novembre 2022 a

“Pur non essendoci situazioni drammatiche, ci sono molte famiglie in difficoltà economica. In gran parte, parliamo di persone che svolgono lavori precari, casistica che cresce di pari passo con l’aumento della precarietà del lavoro, ma c’è anche chi ha perso l’occupazione a 45 o 50 anni e fatica a reinventarsi o trovarne un’altra”. E’ questa la fotografia del disagio economico a Castiglione del Lago scattata dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Elisa Bruni, che aggiunge: “La pandemia ha soltanto reso più evidente, aggravandola, una situazione che purtroppo era critica anche prima”. Il Comune sta cercando di intervenire potenziando il settore delle politiche sociali con l’ultima misura presa per sostenere i nuclei familiari nel contrasto alla povertà educativa.

Un intervento chiamato simbolicamente Un Natale per tutti: un contributo una tantum finalizzato all’acquisto di vestiario, calzature, libri, materiale scolastico e giocattoli per bambini e ragazzi minorenni, destinato a famiglie con Isee non superiore a 10 mila euro. “Un intervento questo – spiega l’assessore Bruni – che non solo è orientato alla promozione dell’equità nelle fasce di infanzia e prima adolescenza, ma vede anche il Sociale promotore di welfare locale. La misura vuole garantire a tutte le famiglie, o quantomeno a più famiglie possibili, di festeggiare con più serenità le giornate natalizie, ma vuole anche sostenere le nostre attività commerciali. Infatti le risorse potranno essere spese solo nelle attività del nostro Comune: una misura che avevamo proposto due anni fa e che oggi, ascoltando le varie richieste, abbiamo riproposto. Lavorare per garantire a tutte e tutti le stesse possibilità è la base di una buona democrazia”.

Per questa misura, il Comune ha per ora stanziato 12 mila euro di fondi propri. L’importo del contributo per singola famiglia sarà elargito in base al numero di minori a carico: 100 euro per un figlio, 200 euro per due figli e 300 euro per tre o più figli. “Il contributo – spiega ancora Bruni – è volto a integrare il reddito familiare al fine di garantire ai minori i beni essenziali per la loro crescita, il loro sviluppo e il loro percorso di socializzazione. Abbiamo deciso di non utilizzare tessere bonus o strumenti simili che potessero mettere in luce la situazione di precarietà economica della famiglia, per non metterla a disagio nel momento dell’acquisto. Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie le quali, una volta acquistati i materiali nel mese di dicembre, dovranno dimostrare la spesa effettuata, riportando in Comune le ricevute”. L’avviso è sul sito del Comune.

