Terni, Bandecchi: "Stadio-clinica, nessuna possibilità. La priorità è il centro sportivo"

Il patron è un fiume in piena. Non lo convincono le “aperture” arrivate dalla Regione Umbria il giorno dopo la Conferenza dei Servizi decisoria, che ha scatenato la solita bagarre politica del “Noi lo avevamo detto” a cui si sono contrapposti i “Non è come dite voi”, e al momento il progetto stadio-clinica non è più una priorità, che invece diventa la costruzione del centro sportivo. Ma anche di uno stadio, non più però su terreni di proprietà pubblica.

Stefano Bandecchi ha aspettato la serata di venerdì 4 novembre 2022 per tornare a comunicare con l’amato Instagram e dire la sua sui commenti del “giorno dopo” il pronunciamento dei tecnici di Palazzo Donini. “La realizzazione della clinica garantiva la sostenibilità economica della costruzione del nuovo stadio – ha detto tra l’altro il presidente della Ternana – per cui l’autorizzazione a costruire il nuovo impianto sportivo da sola è la più grossa boiata che si possa far passare”.

Sulla “volontà politica” di consentire a Bandecchi di realizzare il suo progetto, approvando qualche atto che spiani la strada alla revisione delle convenzioni col Servizio sanitario nazionale “in tempi brevissimi”, il patron non ci va per il sottile: “Le scelte politiche si fanno in due minuti, se volevate portare la sanità nel sud dell’Umbria l’avreste già fatto. Era una scelta che andava fatta il giorno prima, invece di scrivere questa stupidaggine colossale di costruire prima lo stadio e poi ‘in futuro’, e non si capisce bene quando, di rivedere i convenzionamenti. Il presidente di Regione deve avere il coraggio di dire che lui (in realtà lei ndr) lunedì mattina decide ci dare la concessione per 100 posti letto. Questo non avverrà e non potrà avvenire, come tutti sanno. Quindi smettiamo di prenderci in giro”.

Dicevamo del centro sportivo, divenuto a questo punto la priorità. “La Ternana ne ha bisogno, così come di uno stadio nuovo, ma non certo ormai su terreni del Comune. Se qualcuno ha un terreno edificabile di 15 ettari siamo disposti anche a comprarlo!”.

Bandecchi rivela che si stanno analizzando diverse situazioni, anche fuori città, ma non si esclude anche l’area che avrebbe dovuto ospitare la clinica, attigua alla zona stadio, che è di proprietà della società. A quanto però si disse all’epoca, quel terreno non era perfettamente in piano, il che avrebbe comportato non pochi problemi per portarlo in condizioni utili di poterci costruire sopra campi di calcio. Che certo non possono… stare in pendenza.

In ogni caso la zona di Villa Palma, sulla quale un comitato composto da 4-5 persone ha bloccato tutto con un ricorso al Tar, non verrò più presa in considerazione: “Non faremo il centro sportivo dove devono restare i cinghiali all’aria aperta, non capisco perché le persone del comitato non si comprano loro tutta la collina, almeno nessuno li disturba”. Bandecchi dice comunque che porterà benefici all’economia cittadina lo stesso, “con il Pala Ternana Eventi. Lì c’è voluto un attimo a mettersi d’accordo tra privati (col costruttore Salini ndr)”.

