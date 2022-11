Umbria: Spello, minaccia anziana con coltello e la deruba

Susanna Minelli 06 novembre 2022 a

Minaccia un’anziana con un coltello e si fa consegnare tutti i soldi in contanti che aveva a disposizione. Ma per lei, la donna accusata di aver messo a segno la rapina, non c’è stato scampo. Dopo una serie di accertamenti i carabinieri della Sezione operativa di Foligno, in collaborazione con quelli della stazione di Spello. sono riusciti a rintracciare la donna e a denunciarla. Sono state necessarie un paio di settimane d’indagine per individuare la presunta autrice di una rapina avvenuta in pieno giorno a Spello. La donna, di mezza età, con un banale pretesto, sarebbe riuscita ad entrare nell’abitazione della vittima, una signora residente nel Comune di Spello. Una volta in casa, approfittando del fatto che la signora fosse da sola, l’avrebbe minacciata con un coltello che portava con sé intimandole di consegnarle i soldi.

A quel punto la donna, chiaramente spaventata, ha consegnato tutto il denaro che aveva nella sua borsa, circa 200 euro.. Una volta ottenuti i soldi la presunta autrice della rapina è fuggita a piedi per i vicoli della cittadina. Gli accertamenti immediatamente effettuati e le testimonianze raccolte sia dalla vittima che da alcuni passanti, i quali ignari di quanto accaduto, avevano visto una donna correre, hanno permesso ai carabinieri di Spello, in collaborazione con quelli della Sezione operativa di Foligno, di ricostruire gli eventi e di identificare la donna accusata della rapina. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine ed è stata denunciata per rapina aggravata alla Procura della Repubblica di Spoleto, che ora approfondirà le dinamiche e vaglierà i fatti.

Un fatto che, per come è stato ricostruito, ricorda molti simili episodi verificatisi nel territorio. Colpi con modalità che richiamano quanto accaduto sono stati messi a segno lo scorso anno sia a Foligno nelle frazioni di Scafali e Pontecentesimo, che a Cannaiola di Trevi. A cadere vittime degli agguati sempre anziani che vivono da soli o che risiedono in aree di campagna, quindi isolate.

