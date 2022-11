Perugia, bonus affitto per famiglie in difficoltà: al via le domande

06 novembre 2022 a

E' aperto il bando per accedere ai contributi per le spese di affitto a carico delle famiglie. E’ stato infatti pubblicato sul sito del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it), l’avviso per l’accesso ai contributi a favore delle famiglie previsti dal fondo nazionale per la locazione per l’anno in corso. Le domande possono essere presentate a partire da domani ed entro mercoledì 21 dicembre 2022.

La domanda, a cura di un solo componente del nucleo familiare interessato, deve essere presentata esclusivamente on line accedendo alla sezione "servizi on line", poi "servizi per i cittadini" ed infine "contributo affitti": l’accesso è consentito solamente tramite Spid oppure con carta d’identità elettronica. Per informazioni inoltre si può contattare il numero 075.5773841 il lunedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 10 alle 13; oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected] Per aiuto in caso di difficoltà nell’uso del sistema informatico è possibile contattare l’help desk tecnico inviando una mail all’indirizzo [email protected]

La Regione quest’anno ha destinato oltre sei milioni di euro in favore dei Comuni umbri per integrare, mediante la concessione di contributi, i canoni di locazione dovuti annualmente dai conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata, titolari di contratti registrati. Per rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale anche in forma coordinata con il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, è stato confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente, non superiore ad 30.000 euro. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza e con le misure straordinarie a sostegno della locazione erogate in ragione dell’emergenza Covid.

Nella graduatoria relativa al 2021 c’erano 553 famiglie aventi diritto ma solo a 313 sono riuscite ad avere il contributo.



