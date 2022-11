Corciano, undici progetti per cambiare volto a due frazioni

06 novembre 2022 a

Molto partecipato l'incontro svoltosi al teatro Arca di Ellera alla presenza del sindaco Cristian Betti e dei componenti della giunta comunale di Corciano, insieme al progettista architetto Francesco Masciarelli e a Filippo Tortoioli e Filippo Castellani dell'ufficio tecnico comunale. Il Vicesindaco Lorenzo Pierotti ha ricordato in 11 punti gli investimenti fatti negli ultimi 6-7 anni dalla giunta Betti che ammontano a oltre 3 milioni di euro, mentre il sindaco è entrato nel merito del nuovo progetto finanziato che partirà nei primi mesi del 2023.

“Oggi parliamo di una nuova Ellera - ha esordito il Vicesindaco - ma il progetto che presenteremo è solo la ciliegina sulla torta di quanto fatto dall’insediamento della giunta Betti ad oggi. Credo sia giusto ricordare il percorso fatto, a dimostrazione dell’impegno e della volontà di migliorare la frazione di Chiugiana e l’area urbana di Ellera”.

Dettagliando i capitoli di intervento, ascrivibili nelle macroaree Scuole e Aggregazione sociale: Miglioramento sismico e restayling dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia di Chiugiana; entro attività motorie di Chiugiana. L’edificio, bellissimo, si adatta alla perfezione al contesto del centro storico, diventando una palestra per le scuole la mattina, mentre dal pomeriggio alla sera è a disposizione delle associazioni e dei cittadini per sport e altri progetti; Nuovo campo da calcio di Ellera. Realizzato in erba sintetica di ultima generazione è a disposizione degli oltre 300 ragazzi delle squadre giovanili; miglioramento sismico del centro anziani di Ellera; intitolazione del parco a fianco alla palestra di Ellera a Renato Luigetti; miglioramento dell’area parco davanti al Kiss bar, con manutenzione straordinaria del verde e la sostituzione dei giochi più obsoleti con nuovi giochi in alluminio; sistemazione piazza della Croce rossa; marciapiedi in via Gramsci che ha reso fruibile in sicurezza da parte dei pedoni la via principale di Ellera e l'accesso alle attività commerciali; efficientamento energetico della palestra di Ellera. Realizzati il cappotto esterno e la contestuale sostituzione degli infissi esistenti; manutenzione straordinaria delle strade: vari tratti di via Gramsci e via Di Vittorio, Via Turati, Via Vittorini, Via meucci, Via Deledda, Via dell’astronautica, Via della rivoluzione, Via Penna, Via Ponchielli, Via fosse ardeatine e l'ultimo intervento di risanamento profondo in via Nervi e intervento sul parcheggio pluriplano di Ellera.

