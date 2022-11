Perugia, si fa prestare soldi con raggiro: denunciato 36enne

05 novembre 2022 a

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato per il reato di truffa un cittadino italiano, classe 1986, che riferendo di essere il conoscente di un appartenente delle forze dell’ordine, era riuscito a convincere un uomo – residente in una frazione di Perugia – a farsi concedere un prestito, facendo poi perdere le sue tracce.

Agli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha raccontato che mentre si trovava nella sua abitazione, in una frazione alle porte di Perugia, aveva ricevuto la visita di un uomo che, dopo essersi presentato come il conoscente di un appartenente alle forze dell’ordine, gli aveva chiesto del denaro, con la promessa che il giorno dopo avrebbe saldato il debito. Riconoscendo il nome del poliziotto come quello di un suo vicino di casa, la vittima si era quindi convinta a concedergli il prestito.

Quando poi la vittima ha contattato il vicino di casa, questo l’ha informato di non conoscere il giovane in questione. A quel punto, realizzato di essere stato vittima di un raggiro, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Polizia di Stato.

Grazie alla descrizione effettuata dalla vittima, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono riusciti a risalire all’identità del 36enne, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Per questo motivo, formalizzata la denuncia da parte della vittima e terminati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato per il reato di truffa.

