Perugia, panico in centro storico: si affaccia alla finestra e punta il fucile su tre persone, era un'arma giocattolo

Sabrina Busiri Vici 05 novembre 2022

a

a

Panico in pieno centro ieri mattina provocato da un ecuadoriano di 37 anni che si è affacciato alla finestra di casa impugnando un fucile mitragliatore, poi risultato un’arma giocattolo. L’uomo, infatti, aveva minacciosamente puntato il fucile contro tre passanti. E proprio da questi ultimi è arrivata la segnalazione alla polizia che è immediatamente accorsa in piazza Italia, dove si trovava l’appartamento dal quale si era affacciato l’uomo. Arrivati sul posto, gli agenti della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raccolto le testimonianze. E dalle informazioni che hanno ricevuto, sono riusciti a risalire al nome dell’inquilino e a individuare l’appartamento.

Da una prima e immediata verifica è subito risultato che l’ecuadoriano non possedeva alcuna arma regolarmente denunciata. Così i poliziotti sono entrati nell’appartamento dove hanno identificato il trentasettenne. L’uomo era vestito in tuta mimetica come fosse un vero e proprio militare, ed era in evidente stato confusionale. Gli agenti si sono introdotti nelle stanze e hanno iniziato una perquisizione a tappeto. Man mano che provvedevano ad aprire cassetti e armadi, sono venute fuori diverse armi da softair, ovvero ad aria compressa, prevalentemente in plastica ma perfettamente riprodotte come fossero originali. Si tratta di materiale che viene utilizzato per praticare questo sport di squadra che si basa sulla simulazione di azioni militari che normalmente vengono effettuate nei boschi o comunque in luoghi all’aperto e appartati, comunque lontani da sentieri che possono essere frequentati da persone che vogliono fare una passeggiata in mezzo alla natura. La logica con la quale si sviluppa il gioco è quella di una competizione con operazioni militari, o presunte tali, con tattiche che poi prevedono veri e proprio scontri tra gli schieramenti con pallottole evidentemente innocue che una volta colpite il bersaglio lasciano una traccia di colore che testimonia il fatto che il bersaglio è stato colpito.

Interrogato dagli agenti, l’ecuadoriano ha subito confermato che le armi ad aria compressa erano di sua proprietà. Gli agenti della polizia di Stato hanno immediatamente provveduto, visto quanto accaduto, a sequestrarle. Il trentasettenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di procurato allarme dal momento che il suo presunto gioco ha creato il panico in centro.

