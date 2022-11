Terni: spaccio di droga, 31enne già arrestato a gennaio sorpreso a vendere ancora cocaina

05 novembre 2022 a

Era già stato arrestato lo scorso mese di gennaio 2022 ma il sospetto che stesse proseguendo l’attività illecita di venditore di morte era pressante nelle forze dell’ordine, e alla luce dei fatti pure fondato. Per questo motivo i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni hanno continuato a tenerlo d’occhio, fino al momento in cui sono riusciti ad avere la conferma dei loro sospetti e ad intervenire. Stiamo parlando di un uomo di 31 anni, originario della Repubblica Dominicana, che è stato nuovamente sorpreso a spacciare droga dai militari dell’Arma.

I fatti che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine sono avvenuti mercoledì 2 novembre 2022 quando il dominicano è stato visto cedere qualcosa in strada ad un altro soggetto che, fermato, è risultato essere un cliente ternano che aveva appena acquistato quasi 3 grammi di cocaina al prezzo di 140 euro.

Scontati a qual punto il fermo del 31enne dominicano, le cui iniziali sono R.G.S., che è stato conseguentemente sottoposto a perquisizione domiciliare, nella sua abitazione a Borgo Bovio. All’interno della quale i carabinieri hanno trovato altro quattro involucri sempre di cocaina, contanti che sono ritenuti l’incasso della cessione di droga e un bilancino di precisione. Elementi che hanno fatto scattare l’arresto in flagranza di reato per il dominicano, il quale risulta avere un lavoro regolare.

L’udienza per la convalida dell’arresto si è svolta giovedì 3 novembre 2022, presso il tribunale di Terni, di fronte al giudice Dorita Fratini che, oltre a confermare la legittimità dell’arresto effettuato dagli uomini dell’Arma, ha disposto per il giovane dominicano la misura dell’obbligo di firma. In aula, l’accusa aveva invece chiesto il carcere. L’udienza di merito si terrà il 15 dicembre 2022 e in quella sede è possibile che il legale difensore del 31enne, l’avvocato Francesco Mattiangeli, chieda di accedere ad un rito alternativo.

