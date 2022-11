Terni. Treofan, assemblea dei lavoratori: rabbia per la vertenza che si è arenata

05 novembre 2022 a

Rabbia, delusione dei lavoratori Treofan, per il prolungarsi della vertenza che si è improvvisamente arenata, che la mattina di venerdì 4 novembre 2022 si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Terni, in piazza Donegani, alla Polymer. Un’assemblea spontanea, per fare il punto della situazione, con l’indiscrezione trapelata di un incontro che sarebbe stato fissato per lunedì prossimo, 7 novembre 2022, tra la nuova proprietà e il liquidatore.

Nell’ultima riunione al Mise, il vice ministro Alessandra Todde, aveva comunicato alle parti sociali che il closing per Treofan sarebbe probabilmente avvenuto entro la fine di settembre 2022. Il gruppo Hgm, rappresentato dall’amministratore delegato Francesco Sangiovanni, interessato al sito del polo chimico, aveva anticipato che la riconversione industriale con avvio della produzione era prevista per febbraio 2023 e i lavoratori avrebbero affrontato un processo di formazione durante il periodo di preparazione del sito industriale.

Ma poco prima dell’apertura della video conferenza al Mise era pervenuta la volontà di interesse di un altro gruppo, un advisor internazionale, di cui ancora non si conosceva un vero e proprio piano industriale per ottenere almeno una valutazione preliminare da parte del Ministero.

Causa la fase politica, la vertenza è finita nel dimenticatoio. Nel corso dell’assemblea è rimbalzata comunque la notizia che probabilmente il liquidatore Varazi e i rappresentanti del gruppo Hgm si potrebbero incontrare lunedì prossimo, privatamente, a Roma.

Intanto alza la voce Doriana Gramaccioni, segretaria generale regionale della Uiltec Uil. “Ad inizio agosto come Uiltec Umbria abbiamo partecipato ad una riunione, fortemente richiesta e voluta dalle organizzazioni sindacali, con l’assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, il sindaco di Terni, il presidente e il direttore generale di Confindustria Umbria insieme alle altre sigle sindacali per affrontare la situazione drammatica di Treofan Terni e del percorso di sviluppo del polo chimico ternano. Ricordo bene che la riunione si era conclusa con la decisione unanime di mantenere un tavolo permanente di confronto per supportare questo percorso”.

Per Gramaccioni ora più che mai è necessario portare avanti questo tavolo di regia per monitorare la situazione del polo chimico ternano già provato dalla chiusura della Treofan, dall’aumento del costo dei materiali e negli ultimi tempi piegato dal peso non più sostenibile del costo dell’energia. La fine della cassa integrazione per le maestranze Treofan è fissata per febbraio 2023 e alle porte e ci sono circa cento lavoratori e le loro famiglie che rischiano grosso, senza forte scossa della vertenza resteranno senza reddito.

