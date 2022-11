Terni, Giorgia Bellini a #cuoriconnessi: "Bullizzata, stavo per farla finita"

Simona Maggi 05 novembre 2022 a

“Ero rimasta sola, senza amici. Mi ero chiusa in me stessa e pensavo solo ad abbuffarmi per poi vomitare. Solo mia nonna si era accorta che soffrivo di disturbi del comportamento alimentari. Poi un giorno ho fatto anche un gesto estremo ingerendo una serie di pasticche. E' da lì che dopo che mi sono ripresa ho capito che avevo bisogno di aiuto”.

Queste le parole dell’influencer perugina Giorgia Bellini (foto in alto), bullizzata in passato per aver sofferto di disturbi del comportamento alimentare, e che grazie alla sua volontà e ai suoi studi, è diventata punto di riferimento in rete per tantissimi adolescenti e non.

Venerdì 4 novembre 2022, a Terni, il Cityplex Politeama Lucioli ha ospitato una tappa di #cuoriconnessi, il progetto di Unieuro e Polizia di Stato per sensibilizzare ragazzi, genitori e docenti all’uso corretto e consapevole della tecnologia.

I ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno avuto modo di confrontarsi appunto con Giorgia Bellini che si è raccontata. Lei stessa ha ammesso che ha iniziato ad avere i primi problemi alimentari tra gli 11 e 12 anni.

“Mi trovavo un cucina e mangiavo di tutto - spiega la Bellini – poi vomitavo. Una sera mia nonna mi ha scoperto e mi ha detto di raccontare tutto ai miei genitori, ma non avevo coraggio. Poi un giorno, avevo 18 anni, ero vicino alla maturità ho ingerito farmaci e mi sono ritrovata in un letto d'ospedale. Da lì ho capito che avevo bisogno di aiuto e così ho dato la maturità e poi appena diplomata sono stata ricoverata nel centro di Todi che cura i disturbi del comportamento alimentare dove c'è la dottoressa Laura Dalla Ragione".

"Sono stati quattro mesi in cui ho capito molte cose - continua Giorgia Bellini - e poi al termine del percorso sono uscita continuando a lavorare su me stessa. Ora racconto la mia storia per sensibilizzare ragazze o ragazzi che hanno disturbi alimentari”.

Durante la mattinata sono intervenuti anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, il questore, Bruno Failla e il direttore marketing di Unieuro, Marco Titi. “La straordinaria partecipazione a questo evento conferma – conclude Titi - il valore del progetto #cuoriconnessi e rafforza la nostra scelta di continuare sul percorso intrapreso oltre 6 anni fa con la Polizia di Stato. Informare e sensibilizzare i ragazzi ad un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia, contrastando ogni forma di distorsione della rete è il nostro impegno nel divulgare quei valori su cui deve basarsi una società moderna e soprattutto civile”.

