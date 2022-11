Perugia, coppia rimborsata di 1200 euro per volo in ritardo

05 novembre 2022 a

L’Ethiopian Airlines Addis Abada-Mombasa risarcisce una coppia di Perugia per l’ammontare di 1.200 euro a causa del ritardo di sette ore registrato dal volo aereo.

I fatti si sono svolti nel 2019 ma a causa della pandemia la controversia si è risolta ora. Dopo un primo un atto di citazione per avere il rimborso in cui non si è raggiunto l’accordo, si è andati avanti con una prima udienza nel 2021, poi rinviata e la decisione finale è stata presa il 25 ottobre scorso.

Il volo anziché atterrare alle 11,30, come previsto è giunto all’aeroporto di Mombasa solamente alle 18,54 del 20 gennaio 2019. Le sette ore in più hanno portato non pochi disagi alla coppia e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Civitavecchia, che, Paola Lombardi, pochi giorni fa, ha condannato Ethiopian Airlines al pagamento della somma nei confronti dei due passeggeri.

Una compensazione pecuniaria commisurata alla lunghezza della tratta aerea che, in questo caso risultava superiore a 3.500 chilometri. Perciò sono stati rimborsati 600 euro cadauno. “Il giudice di pace – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei - , ha applicato il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

