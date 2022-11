Fotovoltaico in Umbria, una corsa a ostacoli. Confindustria: "Sei mesi per un impianto"

05 novembre 2022 a

]“Per il via libera a un impianto fotovoltaico per autoconsumo servono sei mesi quando l’autorizzazione dovrebbe arrivare per corriere espresso e con un mazzo di fiori”: il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, punta l’indice sull’eccessiva burocrazia che ancora oggi tiene di fatto bloccati, evidenzia, decine e decine di progetti. Burocrazia ma non solo. Mirko Martino, titolare della Nwd di Foligno, una delle aziende con più esperienza nel settore, evidenzia che in realtà a incidere sui tempi ci sono una concomitanza di fattori, non soltanto quello burocratico. E spiega passo passo come funziona.

“Quando il cliente chiama, fissiamo un sopralluogo: la prima cosa da capire è l’attuale potenza dell’impianto domestico e se necessario fare un subentro di potenza. Facciamo una simulazione dei consumi e stimiamo quello che può essere considerato l’impianto ideale per una abitazione. Generalmente la taglia giusta è quella di 6 kw. Se la potenza corrisponde si dà il via all’iter semplificato, altrimenti la questione si risolve con un subentro di potenza. Se il cliente non vuole fare questo passaggio, si passa all’iter ordinario che però è molto più complesso e basta un niente per moltiplicare i tempi di attesa”. L’iter va quindi avanti. “Per inoltrare la domanda - evidenzia Martino - va messo esattamente il prodotto che viene utilizzato con la potenza effettiva, quindi bisogna già avere in mano il materiale. La carenza di pannelli e soprattutto batterie può rendere questo passaggio problematico. Noi ovviamo facendo ordinativi molto grandi che ci permettono di avere sempre materiale a disposizione. Una volta avviato l’iter, comunque, bisogna aspettare un paio di mesi per avere la connessione da parte del gestore di zona e quindi avere la successiva risposta della GSE. Per quest’ultima, nel caso della procedura semplificata, bastano 5-6 giorni. A questi problemi vanno affiancati quelli di una manodopera che non si trova e di un ingolfamento dovuto al surplus delle domande. Noi, comunque, riusciamo a garantire un sopralluogo in una settimana- dieci giorni”.

Pasquale Trottolini, Cna costruzioni, spiega che le lungaggini maggiori segnalate sono quelle relative ai tempi di attesa per avere risposte da parte degli enti gestori e che, spesso, a complicare le cose ci si mettono anche i vincoli paesaggistici. Stessi concetti ribaditi anche da Mauro Franceschini, presidente Confartigianato Umbria, che racconta come - nella zona moderna di un paese, tanto per fare un esempio, la competente Soprintendenza abbia imposto pannelli di colore rosso per renderli più omogenei al colore dei tetti. Inutile ribadire che il gioco vale la candela visto che il risparmio in bolletta calcolato è notevole, arriva anche al 50-60%. E che comunque l’investimento è per il lungo periodo. I prezzi? Per tutto il 2022, gli impianti fotovoltaici residenziali in Umbria rientrano nelle ristrutturazioni edilizie e non nelle detrazioni per il risparmio energetico. Per questo beneficiano della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute. Il costo è variabile e dipende da più fattori: dalla tecnologia dei materiali usati alla potenza dei pannelli sino al tipo d'installazione. In generale, il prezzo di un impianto da 3 kw si aggira intorno ai 4.480 euro mentre quello di un impianto da 6 kw si attesta sui 6.200 euro. Questi prezzi, viene evidenziato, includono lo sconto bonus ristrutturazioni. Molti impianti, inoltre, rientrano nei lavori legati all’efficientamento energetico del Superbonus.

