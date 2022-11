Terni. Stadio-clinica, apertura della Regione: "Posti in convenzione, pronti alla revisione"

04 novembre 2022 a

La Regione Umbria apre al riequilibrio territoriale dei servizi sanitari, in particolare per i posti convenzionati col Ssn, ora presenti solo in provincia di Perugia, mostrando quindi la volontà politica di consentire la realizzazione del proprio progetto stadio-clinica al patron della Ternana, Stefano Bandecchi.

Questo quanto emerso dalla presa di posizione ufficiale resa nota venerdì 4 novembre 2022 da Palazzo Donini dopo il pronunciamento della Conferenza dei servizi decisoria del giorno precedente, che di fatto aveva ritenuto inammissibile, per motivi procedurale, un via libera in particolare sugli aspetti legati alla sanità dei due indirizzi del progetto dell’imprenditore livornese.

“La disciplina legislativa vigente – spiega la Regione Umbria – distingue nella richiesta avanzata quattro specie di attività: la costruzione di una struttura sanitaria, l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio stesso. Per ognuna di queste è prevista, come detto, una apposita procedura, vale a dire: l’autorizzazione alla realizzazione, l’autorizzazione all’esercizio, l’accreditamento istituzionale, l’accordo contrattuale. Per tale motivo si è rilevata l’impossibilità di pervenire all’approvazione integrale, per quanto attiene alle competenze dell’ente Regione, del progetto così come presentato dal proponente”.

“L’autorizzazione per la realizzazione della struttura – continua Palazzo Donini – può comunque divenire oggetto di specifico atto da parte del Comune di Terni, che si è reso disponibile in sede di Conferenza dei Servizi e che dovrà acquisire il parere da parte della Regione che si esprimerà sulla base dei fabbisogni della specifica localizzazione territoriale in cui si intende realizzare la struttura, con l’obiettivo di garantire un’omogenea distribuzione dell’offerta sanitaria. La medesima procedura, invece, non è percorribile per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, che non può essere valutata sulla base di una documentazione progettuale, né per il procedimento di accreditamento, che fonde insieme una valutazione politico-amministrativa con una valutazione di discrezionalità tecnica”.

“L’assenso solo parziale espresso dalla Conferenza è ovviamente in merito alla procedura unificata che era stata richiesta – si legge ancora –. Rimane impregiudicato, da parte della Regione, la possibilità di assenso a prevedere la sola realizzazione della clinica, ma nell’ambito di una nuova programmazione sanitaria, mentre la previsione delle tre fasi successive saranno oggetto di valutazione da parte degli organi a ciò deputati mano a mano che il richiedente realizzerà quanto richiesto, in un’ottica di equilibrio territoriale che punti sui migliori livelli di complementarità, come da volontà già espressa recentemente e che sarà formalizzato appena possibile in una apposito atto”.

“Infatti, in ottica di programmazione sanitaria il governo regionale intende effettuare una ricognizione generale dei bisogni di salute e mobilità passiva e con essa rivedere le convenzioni in essere al fine di fornire servizi di qualità evitando l’emorragia di utenti verso le strutture extra regionali territorialmente limitrofe. In tal senso come detto, verrà intrapreso un percorso tecnico amministrativo entro tempi ragionevolmente brevi”, conclude la Regione Umbria.

Dal Comune di Terni prende la parola il sindaco, Leonardo Latini: “Non possiamo che manifestare sorpresa e amarezza per il risultato della conferenza dei servizi. Ho avuto in queste ore una serie d’interlocuzioni con la Regione sull’esito della conferenza e sul tema del riequilibrio territoriale anche nella sanità. Per un riequilibrio nella sanità regionale si è più volte espressa la presidente Tesei e ho ricevuto rassicurazioni in questo senso. Attendo ora gli atti conseguenti affinché si possa comunque giungere a una conclusione positiva”.

