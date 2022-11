Amelia, Gigi Proietti sepolto a Roma. I genitori sono nel cimitero di Porchiano

04 novembre 2022 a

a

a

Gigi Proietti (nella foto) avrà la sua tomba a Roma. Al Verano. L'iter per la tumulazione nel cimitero monumentale romano, secondo le volontà espresse dalla famiglia, si è ufficialmente concluso. Lo ha affermato l'Ama, la municipalizzata della Capitale, chiudendo così una serie di polemiche che a fasi alterne avevano coinvolto anche la frazione di Porchiano del monte, paese d'origine della famiglia, luogo dove i genitori di Gigi Proietti sono sepolti. Alcune indiscrezioni, risultate poi prive di fondamento, avevano avanzato l'ipotesi che le ceneri dell'attore fossero conservate in via provvisoria proprio a Porchiano del monte, nel cimitero in cui riposano i genitori dell'attore. Per Gigi Proietti si sta disponendo una tomba monumentale, tale da ricordarlo come la sua arte e il suo talento meritano.

E' morto Gigi Proietti, la famiglia di origine era della provincia di Terni

E' stato chiarito che, per il periodo necessario alla costruzione del manufatto, le ceneri saranno conservate dalla famiglia in un luogo privato. Per la realizzazione del sepolcro sono all'opera gli architetti ingaggiati dagli eredi e la Sovrintendenza che deve valutare come il nuovo edificio si va ad inserire all'interno di un'area cimiteriale monumentale.

Il ringraziamento della famiglia di Gigi Proietti al sindaco Laura Pernazza



La figlia dell'artista, Carlotta, ha ricordato il grande attore sui sociale network, a due anni di distanza dalla scomparsa. "Non dare retta, non è vero che dopo un po' fa meno male. Sarà la parte pubblica che mi ha risucchiato l’anima, sarà che più il tempo passa più mi manchi, mi manca ogni cosa. E ho paura che il tempo mi porti via dei pezzetti, che il mio cervello rimuova in automatico, per proteggermi". Così sul suo profilo Facebook, Carlotta Proietti. "Ogni tanto ripasso - scrive ancora Carlotta Proietti - chiudo gli occhi per sentire la tua voce. E non è quella che conoscono tutti, ma quella che avevi con me, quella che si addolciva al telefono quando riconoscevi la mia. L’altra sera ero in scena, guardavo il nostro amato finto Globe, di spalle al pubblico. Ho chiuso gli occhi, immaginando di essere ancora in quello vero, e tu eri li, con noi. A gioire per un applauso, a sudare, a ridere, a cantare. Grazie. Com’è difficile stare in questo gioco e come è struggentemente bello. Ti voglio bene e mi manchi, più che mai".

Gigi Proietti resta ancora senza tomba. Il sindaco: "Una via con il suo nome"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.