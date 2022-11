Terni, stop a nuovo stadio e clinica. Lo sfogo del presidente Bandecchi

Maria Luce Schillaci 04 novembre 2022 a

“Lo stadio si può costruire, ma la clinica no. Certo, lo stadio lo costruisco io, trovavo l’equilibrio di bilancio attraverso la clinica che invece hanno bocciato: niente false illusioni, se devo costruire uno stadio, lo costruisco, ma su un terreno mio e non a Terni”. Sbotta sui sociale network il patron della Ternana Stefano Bandecchi (nella foto) appena apprende la notizia che la conferenza dei servizi, giovedì 3 novembre, gli ha tagliato via la sua clinica, 200 posti di cui 100 in convenzione. “Ad oggi possiamo fare lo stadio ma non la clinica, se questo è un parere positivo...”, gli fa eco Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana Calcio. La conferenza dei servizi si è svolta ieri a Perugia. “Parere favorevole, ma con alcune prescrizioni legate alla questione sanitaria”.

Questo, in sintesi, dopo quasi sei ore di riunione, dalle 10.30 alle 16.30, l’esito della riunione sul progetto stadio clinica proposto da Bandecchi. Negli uffici della Regione in piazza Partigiani erano presenti tra gli altri anche Piero Giorgini e Mauro Passalacqua (dirigenti del Comune di Terni), il project manager e altri consulenti e tecnici del club come Sergio Anibaldi, Luciano Baldi, Andrea De Luca Picione, Paola Margheriti e Giovanni Diotallevi. Non è stata, invece, concessa la partecipazione da remoto, in videoconferenza, al sindaco Leonardo Latini e all’assessore Benedetta Salvati, che avevano chiesto di poter seguire i lavori con questa modalità in quanto la conferenza servizi ha natura del tutto tecnica e non anche politica. Un giudizio dunque che qualcuno ha definito “buono” ma solo a metà, per l’esattezza sugli aspetti edilizi e urbanistici, bollato invece da Bandecchi come “assurdo”. Il punto resta proprio l’inserimento della clinica privata all’interno del piano sanitario regionale, una partita che si gioca tutta in campo politico. Sul progetto da oltre 60 milioni per il nuovo stadio Libero Liberati in combinata con la casa di cura privata e il centro sportivo di fatto pesava già il parere espresso dall’ex ministro Renato Balduzzi per l’Università Cattolica che aveva sottolineato la “impossibilità giuridica di procedere secondo il percorso proposto dal proponente privato e recepito dal Comune di Terni”. E ancora, in un’altra parte del parere era stato rilevato che “ogni ulteriore passo verso l'ottenimento dell'accordo contrattuale, che il progetto definitivo qualifica come convenzionamento, esorbita dalla sfera di potere attribuita alla competenza della Regione”.

In sostanza la questione ruota attorno alla convenzione della struttura: solo l’inserimento nel piano sanitario regionale può dare il via libera alla clinica. “Aspettiamo che la Regione faccia alcune verifiche, poi vedremo - afferma Paolo Tagliavento. La prescrizione però tiene in piedi tutta l’operazione e per noi, ad oggi, rimane tutto abbastanza problematico. Il passaggio cardine sarà ora quello che la Regione dirà, da lì – conclude - capiremo il da farsi”. Anche se Stefano Bandecchi appare abbastanza convinto delle sue idee, deciso a puntare i piedi.

