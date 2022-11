Umbria, aziende a caccia di informatici

Sabrina Busiri Vici 04 novembre 2022 a

In Umbria le aziende del settore dell’innovazione tecnologica e del digitale sono a caccia di professionalità giovani e ben formate. Nel mese di ottobre sono state 180 le richieste di tecnici in questo campo, 220 quelle del mese precedente, settembre, per lo più diplomati (57%) e sotto i 29 anni (39%). Ma il 62,8% delle aziende rileva la mancanza di candidati.

Il settore dell’innovazione tecnologica in regione vanta un giro di affari di un miliardo, in crescita, e realtà in buona salute. Servono quindi professionalità adeguate: “Sviluppatori, esperti di dati e di web marketing”, precisa Roberto Palazzetti, presidente di Assintel Umbria Confcommercio. Da qui il protocollo d’intesa firmato ieri con l’Itet Capitini per creare dei percorsi di formazione specifici. “Ogni settimana riceviamo richieste di diplomati in Informatica da parte delle imprese e questa maggiore domanda è un dato chiaro che abbiamo rilevato costantemente negli ultimi anni”, ha sottolineato il dirigente scolastico Itet Silvio Improta. “Come scuola abbiamo risposto potenziando l’insegnamento di Informatica in tutti gli indirizzi economici e nell’ultimo anno sono comunque usciti circa 70 diplomati in informatica. Dal prossimo anno scolastico, risponderemo con il nuovo corso quadriennale in Informatica (Sia) strutturato in collaborazione con Assintel e alcune ditte associate. Un corso speciale nel quale formeremo eccellenze in Informatica che già a 18 anni avranno un diploma di maturità”.

L’intesa, firmata giovedì 3 novembre, nasce quindi dal comune intento di avvicinare gli studenti al mondo delle imprese e prevede la collaborazione di Assintel Umbria nella organizzazione e gestione di attività di orientamento; nella progettazione, gestione e valutazione di attività di alternanza scuola lavoro, in laboratori. E Assintel darà inoltre il proprio sostegno alla progettazione e gestione delle attività di orientamento post diploma e alla promozione di tirocini extracurriculari post diploma.

