Perugia, sconosciuto entra nel locale e aggredisce cameriere

04 novembre 2022 a

A Perugia cameriere finisce al pronto soccorso per un’aggressione subita nel ristorante dove lavora a Ponte San Giovanni. L’uomo è stato dimesso, dopo le cure apportate dai sanitari, con una prognosi di 30 giorni. I fatti si sono svolti mercoledì 2 novembre, intorno alle 21,30. Da una nota della questura si apprende che gli agenti della polizia di Stato, avvisati durante le attività di controllo in zona di quanto stava accadendo, sono entrati del locale e hanno notato il giovane, dipendente dell’esercizio, che cercava di tamponare una ferita alla testa.

Dopo aver chiamato il 118, i poliziotti hanno sentito il ragazzo che ha riferito di essere stato aggredito da un uomo il quale, senza un apparente motivo, lo aveva avvicinato e colpito con un pugno per poi darsi alla fuga.

Dopo il trasporto del cameriere all’ospedale Santa Maria della Misericordia per le cure del caso, gli agenti hanno sentito alcuni testimoni che hanno raccontato che l’uomo – un cittadino extracomunitario -, dopo aver cenato all’interno del pubblico esercizio insieme a una ragazza, si era allontanato dal locale.

In un secondo momento, verosimilmente per motivi di passionali, era ritornato nell’esercizio di ristorazione dove, improvvisamente, aveva aggredito il dipendente per poi allontanarsi velocemente. La vittima ha sporto denuncia contro l’uomo. Sono in corso le indagini per identificare dell’autore del reato.

