Spoleto, non riapre il punto nascita

Ora è ufficiale, il Punto nascita al San Matteo degli Infermi di Spoleto non riaprirà. “Il ministero ha dato il proprio diniego alla deroga”, annuncia il sindaco, Andrea Sisti. Ovvero, non ci sarà quella dispensa che viene concessa agli ospedali che sono sotto la soglia dei 500 parti annui. Una condizione in cui si è già trovato il San Matteo degli Infermi fino a quando, due anni fa, è stato messo a servizio dei malati Covid, continuando comunque a far nascere bambini proprio per effetto di quella deroga.

Una notizia questa che è emersa nel corso dell’incontro svoltosi giovedì mattina 3 novembre tra la presidente della Regione, Donatella Tesei, i quattro consiglieri di minoranza: Grifoni, Dottarelli, Cretoni e Imbriani (assente Profili), promotori dell’iniziativa, a cui hanno partecipato anche il sindaco Andrea Sisti, i vertici del consiglio comunale, Trippetti e Coltorti, nonché il primo cittadino di Foligno, Stefano Zuccarini. “Un incontro riservato”, come ha tenuto a puntualizzare Grifoni, ma nel quale la presidente Tesei, supportata dal suo assessore Luca Coletto e dai vertici della Usl 2, D’Angelo e De Fino, ha spiegato nel dettaglio come avverrà la riorganizzazione dei due nosocomi. Un documento di cui darà conto, nella sua interezza, la stessa presidente venerdì 4 novembre nel corso di una conferenza stampa.

“Devo dire che, comunque, sono uscito dal palazzo regionale abbastanza soddisfatto rispetto a ciò che c’è stato presentato – dice il consigliere comunale Grifoni - c’è un futuro per l’ospedale di Spoleto ed è quello che ci premeva, che abbinerà sviluppo con la sicurezza e garantirà l’emergenza urgenza. È un progetto molto ambizioso, ma facilmente concretizzabile”. “Cominciamo ad avere una proposta che fino ad oggi non c’è stata mai presentata e che può essere condivisa – aggiunge il sindaco Sisti – possiamo rassicurare che l’ospedale di Spoleto non morirà”.

