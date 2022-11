Città di Castello, sistemate ventidue strade comunali

04 novembre 2022 a

a

a

“Con un investimento da 600 mila euro, l’amministrazione comunale di Città di Castello inaugura una nuova stagione di manutenzione straordinaria delle strade del capoluogo e delle frazioni, mettendo la sicurezza dei cittadini al primo posto nella gestione della viabilità di Città di Castello”.

Sansepolcro, i cinghiali arrivano in centro. Protestano i residenti

Sono le parole con cui l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Carletti rende noto che la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento della viabilità di competenza comunale con cui sono stati programmati 22 interventi di asfaltatura per la primavera del 2023. “Grazie al puntuale lavoro degli uffici tecnici, che ringrazio per il costante impegno nel monitoraggio della viabilità e nella redazione dei progetti, abbiamo messo a punto una prima programmazione di opere che permetterà di mettere in sicurezza le pavimentazioni stradali che hanno evidenziato maggiore necessità di manutenzione, in particolare nelle zone ad alta intensità di traffico, e di adeguare percorsi a fondo inghiaiato – spiega Carletti – nella prospettiva di definire un nuovo accordo quadro che metterà a disposizione la stessa somma per ognuno dei prossimi quattro anni, ovvero 2 milioni e 400 mila euro totali, e consentirà di ricomprendere una più ampia gamma di interventi”.

Cantieri e tamponamento a catena: raccordo autostradale bloccato per oltre due ore

I lavori inclusi nel progetto saranno finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza adeguato alle caratteristiche del traffico, dal punto di vista della quantità, della frequenza, della velocità di percorrenza dei veicoli e riguarderanno nel dettaglio: via Divisione Cremona; via Giuseppe Cesare Abba; pomerio San Girolamo; via del Pozzo; via del Lavoro; via Rodolfo Morandi; via dell’Emigrante; via Giovanni Falcone; via Giovanni Boccaccio; via Francesco Petrarca; via Francesco Ferrer; rotatoria viale Europa – viale A. Diaz – via N. Sauro; via Domenico Marinelli; strada del Cimitero di Promano; strada campo sportivo di Promano; via Coventry; via dei Pioppi; via Carolina Torreggiani; via Alice Hallgarten; via Gandhi; strada comunale di Grumale; strada S. Donino-S. Savino.

Avanzano i lavori sugli svincoli di ingresso a Rieti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.