Castiglione del Lago, il collettivo umbro La Ragione di Stato presenta il libro Dov'è la vittoria?

03 novembre 2022 a

a

a

Può un fulmine cadere due volte nello stesso luogo? Secondo un antico detto no, ma di sicuro può colpire la stessa squadra a quattro anni di distanza, a diverse latitudini, nel momento in cui si presenta a undici metri dalla porta avversaria. La squadra in questione è la Nazionale italiana di calcio, e gli eventi che si ripetono ogni quattro anni sono i Mondiali. Nello specifico, quelli di Italia 90, Usa 94 e Francia 98. Tre edizioni caratterizzate dall’uscita della squadra azzurra - data tra le favorite alla vigilia - alla lotteria dei calci di rigore. Tre edizioni in cui sono successe tantissime cose, non solo sui campi da calcio, e che sono state raccontate dal collettivo La Ragione di Stato - nato nel 2018 nella Valle Umbra Sud più profonda - nel libro “Dov’è la vittoria?”. Il lavoro, edito da “66th and 2nd”, sarà presentato domani, venerdì 4 novembre, alle 18 a Castiglione del Lago - presso la sala Digipass all’interno della biblioteca comunale.

Pino Daniele, esce il libro scritto dal figlio Alessandro: la vita e la musica



Una rievocazione delle tragicomiche spedizioni della nazionale nelle tre spedizioni degli anni Novanta e delle tante giocate strabilianti, dei campioni già amati, dei gol più celebri. Non solo. Oltre a parlare di sport, verranno toccati anche altri temi che hanno caratterizzato quelle tre edizioni. Perché è difficile parlare di Italia 90 ignorando gli intrecci italiani tra pallone, politica e potere. Complicato parlare del 1994 rimuovendo il fatto che è l’anno del primo governo Berlusconi. Impossibile scindere le vicende reali di Francia 98 dal mondo virtuale del videogioco Fifa “Road to World Cup 1998”. E, inoltre, inconcepibile separare i mondiali dalla loro colonna sonora e dai loro improbabili inni più o meno ufficiali.

Fiction, ultimi giorni di riprese per Che Dio ci aiuti



Insomma, in "Dov’è la vittoria?", si parla di tutto e di più. È la storia di come la Nazionale abbia insegnato a varie generazioni che nella vita non ti regala niente nessuno, figurati un arbitro messicano; che quando Murphy ha postulato la sua famosa legge, probabilmente indossava una maglietta azzurra; che il dramma sportivo è l'unico modo sostenibile di unire un popolo. L’evento - coordinato dal giornalista Gabriele Burini - è realizzato in collaborazione con L’Atipico, l’ingresso è gratuito.

Bomba sulla famiglia reale inglese: arriva il libro autobiografico del principe Harry

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.