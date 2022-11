Terni, il Comune incassa 82 mila euro in sei mesi con i permessi per la Ztl

Giorgio Palenga 03 novembre 2022 a

Nei primi sei mesi del 2022 il Comune di Terni ha incassato la bella somma di 82.278 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi per accedere nella zona a traffico limitato. Questo è il dato che scaturisce dal consuntivo per il primo semestre dell'anno di Terni Reti, l'azienda partecipata che si occupa per l'appunto di tutte le pratiche e le procedure per la gestione dell'ampio “pacchetto” di autorizzazioni per accedere nelle zone della città interdette teoricamente al traffico.

Un “pacchetto” per modo di dire, visto che il numero di permessi che circolano continua ad attestarsi intorno ai 20 mila, ma metà dei quali rilasciati per il trasporto di persone affette da disabilità. A questo riguardo, era stata a più riprese auspicata una revisione delle autorizzazioni, operazione che palazzo Spada ha avviato ed ha portato già ad alcuni risultati, come spiega l'assessore Federico Cini, in questo caso per la sua delega alla mobilità. “I controlli sulla legittimità dei permessi sono estremamente puntuali – spiega Cini – nel senso che i nostri uffici e quelli di Terni Reti sono in stretto contatto e incrociano i dati praticamente in automatico.

Di tutti i permessi che circolano, come è noto circa la metà sono stati assegnati ai disabili ed era capitato in passato che l'autorizzazione continuasse ad essere attività anche quando veniva meno il requisito per cui era stata rilasciata, come il decesso della persona affetta da disabilità. Ebbene ora questo non avviene più, perché nel momento in cui si verifica un caso come questo nel giro di tre giorni il permesso viene automaticamente sospeso”. La scorsa primavera-estate sono state condotte verifiche a tappeto anche per altri casi di permessi circolanti in maniera illegittima, come ad esempio mezzi aziendali non più nella disponibilità delle aziende stesse. “Le verifiche – prosegue Cini – hanno portato al ritiro o alla sospensione di circa 400 permessi. La polizia locale, poi, compie anche controlli a campione, specie nel caso in cui venga esposto il permesso disabili senza che ci sia a bordo la persona per la quale è stato emesso”. In quel caso arriva la multa e il ritiro.

