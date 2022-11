Terni, quartiere San Giovanni, aggiudicata la progettazione del nuovo polo sportivo

Maria Luce Schillaci 03 novembre 2022 a

Tempi rapidi per il nuovo polo sportivo nel quartiere di San Giovanni, a Terni. Il progetto è legato ai finanziamenti del Pnrr nel filone sport e inclusone e i lavori dovranno essere affidati entro il 31 marzo 2023.

“Su questa linea – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, Benedetta Salvati - con la direzione dei Lavori pubblici ci siamo aggiudicati 4 milioni per il centro nautico di Piediluco e 800.000 euro per l'impianto sportivo Ovidio Laoreti”.

Il Comune di Terni intanto ha aggiudicato l’appalto riguardante la progettazione del polo polivalente di piazzale Senio con un ribasso del 19,33% e contratto da oltre 83 mila euro: a prenderselo è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti con lo studio tecnico di architetti Roberto e Riccardo Picchiarati, di Acquasparta.

Ma cosa cambia ora? In sostanza si farà un nuovo bando per la gestione dell’impianto come la legge prescrive. Quanto al progetto, è lo stesso, ovvero quello legato al precedente bando Sport e Periferie 2020, ma è adattato alle indicazioni specifiche del Pnrr. L’Union Basket all’epoca preparò il progetto per partecipare al bando poi non andato a buon fine e, in estrema sintesi, quel lavoro è stato ripreso dal Comune per il Pnrr per svilupparlo per un polo sportivo polivalente con l’inclusione di pallavolo e ginnastica.

L’intervento sarà da 2 milioni di euro e l’importo per il progettuale è di 105.870 euro. L’area complessiva, zona verde compresa, è di 9.580 metri quadrati, ma dall’iter sono esclusi il chiosco bar e una struttura prefabbricata presente in zona. Nell’impianto sportivo troveranno spazio campi per il basket, volley e per la ginnastica, oltre a spogliatoi e zona docce.

Trova così buon fine la vicenda di questa area per anni coinvolta in questioni legali, rimpalli, degrado e abbandono. Con il nuovo centro sportivo l’intero quartiere di San Giovanni sarà ulteriormente valorizzato con servizi e nuove attività come da tempo richiesto anche dagli stessi residenti di questa fetta di città ora destinata a cambiare volto.

“Stiamo rispettando il cronoprogramma concordato con il dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri che ha assegnato al Comune di Terni due milioni per realizzare questo progetto – afferma l’assessore Salvati -. Entro l'anno dunque è previsto l’avvio della gara in modo da beneficiare dell’incremento dei fondi del 20% in virtù del rincaro materiali. Sorgerà così un nuovo impianto polifunzionale e bellissimo che andrà a riqualificare un’area degradata cittadina. Anche per questo progetto- conclude la Salvati - il Comune di Terni, capitanato dalla direzione Lavori pubblici, si sta dimostrando all'altezza della sfida che ci attende”.

