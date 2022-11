Umbria: Spoleto nel piatto anima il centro storico

Filippo Partenzi 03 novembre 2022 a

Dolci d’Italia è andato in archivio tra gli applausi, registrando oltre 32 mila presenze in quattro giorni. Ora ad animare il centro storico di Spoleto ci penserà un’altra manifestazione ideata al fine di promuovere l’immagine turistica del territorio, ovvero Spoleto nel piatto. L’ennesimo caso, per usare le parole dell’assessore al marketing Giovanni Angelini Paroli, di “collaborazione positiva” tra il Comune, Confcommercio, il Gal Valle Umbra e Sibillini e l’Istituto alberghiero Giancarlo De Carolis. In pratica, tutti i venerdì del mese di novembre i ristoranti del centro storico aderenti proporranno ai clienti menù a tema incentrati su determinate eccellenze tipiche: tartufo (4), zafferano e funghi (11), legumi, cereali e farine (18) e castagne e miele (25). Il tutto, accompagnato dal Trebbiano Spoletino e dall’olio nuovo.

E non finisce qua. Ogni sabato dalle 9.30 alle 13.30 palazzo Mauri ospiterà un market food (uno spazio di vendita diretta al consumatore) e cooking show condotti dai docenti-chef del plesso spoletino. “Creare connessioni con gli imprenditori, le associazioni ed i cittadini che vogliono dare il proprio apporto allo sviluppo della città è il modo in cui stiamo cercando di agire come amministrazione comunale” ha detto Paroli. Spoleto nel piatto (la seconda parte di un ideale trittico che si concluderà a fine mese con EaT - Enogastrnomia a Teatro) consentirà di “creare una sinergia diretta tra produttori e ristoratori, valorizzando i prodotti che fanno parte della nostra storia”. L’appuntamento rientra all’interno del palinsesto di eventi a cui il Municipio sta lavorando. “L’obiettivo - ha affermato l’assessore - è quello di far conoscere costantemente a tutti, cittadini compresi, quello che accade a Spoleto rilanciando al contempo il comparto enogastronomico”.

Soddisfatto il presidente della sezione locale di Confcommercio Tommaso Barbanera. “Dolci d’Italia ha registrato un successo che non era affatto scontato e speriamo che questo nuovo format che proponiamo venga ugualmente apprezzato. Si tratta di un classico esempio di filiera corta, che consentirà ai partecipanti di andare alla scoperta del nostro sistema agroalimentare. Aver messo insieme produttori e ristoratori crediamo sia una formula vincente. E’ una sorta di anno zero, un primo esperimento su cui puntiamo molto e che cercheremo di ripetere ogni anno”. Presenti alla conferenza di presentazione pure il presidente del Gal Pietro Bellini: “Spoleto è una città che rappresenta molto bene l'enogastronomia e deve continuare ad investire in questo settore” e Pietro Fioriti di Confcommercio Umbria: “In questo territorio c’è una ricchezza di prodotti che va riscoperta”. A fare gli onori di casa la drigente dell’Alberghiero Roberta Galassi che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

