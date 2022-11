Umbria, reddito cittadinanza: solo 3 su 100 lavorano per i Comuni

03 novembre 2022 a

Su 13.421 percettori di reddito di cittadinanza soltanto 436, il 3,25%, vengono impegnati nei Puc, i Progetti utili alla collettività che dovevano impiegare in attività lavorative all’interno dei Comuni quanti già ricevevano il reddito e che non erano riusciti a trovare un’occupazione in ambito privato. Un flop, insomma. La stretta del governo che garantirà soltanto chi impossibilitato a svolgere un lavoro metterà probabilmente fine anche a uno strumento che nel concreto non è mai decollato per una serie di ragioni non da ultima la scarsa volontà delle amministrazioni comunali, soprattutto se si pensa che l’Umbria è una delle regioni che vanta i numeri più alti in quanto a progetti presentati. Quelli al momento attivi sono 45 e coinvolgono Comuni grandi e piccoli, da Perugia e Terni a Scheggia e Pascelupo o Ficulle oppure ancora Costacciaro.

L’idea d'impiegare chi percepisce la misura assistenziale per lavori utili alla comunità sembrava potesse essere buona anche per risolvere l’endemica carenza di lavoratori nelle amministrazioni comunali utilizzando i percettori di reddito per tagliare aiuole, vigilare davanti alle scuole, sistemare libri nelle biblioteche e via dicendo. Ma la burocrazia ci ha messo lo zampino. I progetti devono essere strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti e in base alle propensioni emerse nel corso dei colloqui nei centri per l’impiego. In molte occasioni, quindi, spesso è complicato far collimare le esigenze delle amministrazioni con le attitudini dei soggetti di cui si può avere la disponibilità. Di certo in Umbria nel giro di un anno si sono fatti notevolmente passi in avanti. Si pensi che nel giugno del 2021 erano 18 le amministrazioni che avevano presentato in piattaforma almeno un Puc, per un totale di 48 progetti caricati.

Nello stesso mese di giugno erano attivi 7 Puc dei Comuni di Terni (2), Spoleto (2), Castiglion del Lago, Magione e Panicale per un totale di 68 destinatari in ambiti culturale, sociale, ambiente, formativo, tutela dei beni comuni.

Cifre che, nonostante si siano moltiplicate, non riescono comunque a raggiungere risultati che possono essere definiti soddisfacenti.

La misura del reddito di cittadinanza, in Umbria, potrebbe saltare per 10 mila famiglia dopo la revisione annunciata dal governo Meloni e sulla quale i tecnici starebbero già lavorando. In totale, come evidenziato, sono 13.421 le famiglie che usufruiscono del beneficio per un totale di 28.381 persone. L’importo medio è di 534,30 euro. Sono 4.194 i nuclei all’interno dei quali ci sono figli minori. Anche questi potrebbero essere risparmiati dalla sforbiciata.

