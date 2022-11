Iniziati i lavori all'ex fabbrica Rondini

Nicola Torrini 03 novembre 2022 a

Con la rimozione della ciminiera in cemento-amianto ha preso il via il progetto di trasformazione dell’ex fabbrica Rondini, nel centro storico di Magione, in un moderno polo per attività culturali. Entro la fine dell’anno inizieranno anche i lavori per la totale demolizione della struttura, da anni in stato di abbandono, e la sua ricostruzione. L’intervento si è reso necessario anche per ragioni di sicurezza statica. Per quanto riguarda il futuro centro cultuale, come indicato anche dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici, nel nuovo edificio verranno salvaguardate le tipiche linee degli stabilimenti industriali dell’epoca, come il tetto a copertura shed (o a denti di sega).

Intanto è stato eseguito il primo intervento di messa in sicurezza ed è stata rimossa e bonificata la torretta in cemento-amianto che svettava sul tetto, precariamente ancorata con corde in acciaio.

L’intera opera è in larga parte finanziata da fondi comunitari del Gal Trasimeno-Orvietano, riserva Iti Trasimeno, per un importo di 540 mila euro e cofinanziamento comunale pari a 150 mila euro. Il progetto di recupero è a firma dell’architetto Gianluigi Cipolloni. La fabbrica di Magione, aperta alla fine degli anni Venti del secolo scorso dai fratelli Adrasto, Germano, Luca e Napoleone Rondini, ebbe un notevole sviluppo grazie alle commesse ottenute dal Governo per la costruzione di tende e brande militari. Nel periodo di maggior prosperità vi lavoravano oltre cento operai. La crisi dell’industria ha portato prima alla chiusura della sede originaria nel centro del paese e, successivamente, alla cessazione definitiva dell’azienda intorno al Duemila.

Nel 2005 il Comune di Magione ha acquistato l’immobile, già in stato di abbandono. “Un riconoscimento per la lungimiranza – ha commentato il sindaco Giacomo Chiodini – alla giunta che decise l’acquisto guidata da Massimo Alunni Proietti. L’edificio è un pezzo di storia, testimonianza del lavoro operaio e della creatività industriale”.



