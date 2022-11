Siccità Umbria, Anbi: alla portata delle sorgenti mancano 455 litri al secondo

03 novembre 2022 a

In Umbria si seccano le sorgenti”: è quanto si legge nell’ultimo report dell’Anbi, l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonificazione. Nel report sulla situazione del Paese legata alla siccità, un focus viene dedicato proprio al cuore verde d’Italia in cui viene decretato uno stato di siccità severa. “In Umbria - si legge - è critica persino la condizione delle sorgenti, alla cui portata complessiva mancano 455 litri al secondo rispetto al fabbisogno medio del territorio: è in leggera decrescita la portata nell’alto corso del fiume Tevere, mentre il livello del lago Trasimeno (-m.1,55) resta abbondantemente sotto la soglia di criticità (-m. 1,20)”.

Le piogge annunciate per queste ore non risolveranno la situazione. Paolo Montioni, presidente del Consorzio della Bonificazione Umbra e al vertice regionale di Anbi, ha già spiegato che quello che servirebbe, in realtà, è un autunno piovoso seguito da un inverno con molta neve e pioggia.

Dati preoccupanti sulla situazione in Umbria sono emersi anche nel corso della riunione dell’osservatorio permanente sugli utilizzi idrici che si è svolta lo scorso 19 ottobre a Roma e alla quale erano presenti, per la Regione, il geologo Roberto Checcucci e l’ingegner Marco Stelluti. Le significative precipitazioni che si sono registrate nella seconda metà di settembre nel territorio hanno migliorato una situazione a dir poco critica ma solo in minima parte. Un esempio è la diga di Arezzo sul torrente Marroggia che viene utilizzata dal comprensorio irriguo della Valle Umbra Sud. La capienza del serbatorio è pari a circa 6,5 milioni di metri cubi, di cui 3,6 destinati all’irrigazione. Alla data del 6 ottobre l’invaso presentava un volume disponibile di circa il 4%, un incremento minimo rispetto al livello praticamente nullo registrato ad agosto.

Le portate captate dai principali pozzi monitorati mostrano un deficit complessivo della portata complessiva di 310 litri al secondo, come era ad agosto. I valori delle portate delle sorgenti indicano che le precipitazioni di settembre non hanno incrementato i relativi deflussi delle sorgenti in emergenza. Era di 535 litri al secondo alla data del 15 settembre, è di 455 litri al secondo alla data del 10 ottobre. Una situazione che viene definita molto critica in attesa di precipitazioni significative nei prossimi mesi. “Sono salve solo le sorgenti collegate a circuiti carsici più sviluppati - si legge nel rapporto - che mostrano un incremento delle portate ma che in mancanza di prossime precipitazioni significative ritorneranno rapidamente ai quantitativi precedenti”. Precipitazioni significative che dovrebbero prolungarsi, appunto, per tutto l’inverno.

