Perugia, sventato furto con frullini e fiamma ossidrica

Si sono presentati in sei, con tanto di frullini e fiamma ossidrica. Una vera e propria banda del buco. Ma stavolta il furto in casa è saltato. E’ scattato l’allarme e i vigilanti privati insieme ai carabinieri hanno messo un fuga i malviventi.

Sono le 18,36 di mercoledì quando alla centrale operativa della Vigilanza umbra arriva la segnalazione d’allarme di una abitazione in zona Colombella, a Perugia,

Dalle telecamere gli addetti alla sicurezza notato tre persone che cercano di entrare. Poi altre tre. Una vera e propria banda, verosimilmente con palo e mezzo ad attenderla all’esterno.

Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri e gli stessi operatori della vigilanza: i ladri sono scappati a piedi nei campi limitrofi. Non sono riusciti a portare via nulla. I proprietari sono stati contattati qualche ora dopo: erano fuori casa per qualche giorno.

Per entrare la banda ha anche tentato di far saltare il sistema di allarme, per evitare che scattasse. Così non è stato.

Anche quest’anno, dopo i furti del periodo estivo, torna l’ondata dei topi di appartamento a cavallo tra ottobre e novembre. Un dato che interessa in particolare la provincia di Perugia. Un furto effettuato con tutti gli attrezzi del mestiere, per rompere ferro e cemento, è andato a segno nei giorni scorso con un bottino di rilievo. Dieci mila euro. Un caso per cui è a lavoro la polizia di Stato della questura di Perugia.

I ladri armati di attrezzi hanno fatto un buco sul muro dell’abitazione e sono entrati all’interno della casa. Poi sono riusciti smurare la cassaforte e a portare via 10mila euro, oltre a documenti, gioielli e carte di credito. In questo caso il colpo è avvenuto alle 23 e il proprietario di casa non ha fatto scattare l’intervento subito dopo la ricezione dei messaggi di alert del sistema antifurto ma ha deciso di andare a controllare di persona. Quando è arrivato la cassaforte già non c’era più. Un doppio furto è stato segnalato anche al Decò hotel di Ponte San Giovanni.

