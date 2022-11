Corciano, nel progetto dell'acquapark anche la laguna con l'isolotto

Alessandro Antonini 03 novembre 2022 a

Il progetto di acquapark depositato negli uffici dei lavori pubblici del Comune di Corciano prevede anche la simulazione di una vera e propria oasi.

Il prospetto - già definito e protocollato - nel suo complesso prevede varie attrazioni e strutture.

Il fulcro di tutto il parco sarà però una laguna di circa 1.725 metri quadrati di cui 1.375 mq è lo specchio d’acqua e 3500 mq è l’isolotto interno. Questa piscina avrà una profondità massima di circa 80 cm che si riduce fino allo sfioro ad altezza nulla contro le spiagge perimetrali, è scritto nel progetto stesso.

Per il divertimento dei bambini è prevista l’installazione di un gioco d’acqua chiamato spray park che avrà bisogno di una superficie pavimentata di forma circolare di 30 m di diametro.

La terza attrattiva del parco, come già detto, è rappresentata da tutta una serie di scivoli di diverse configurazioni e velocità massime, tutti quanti opportunamente certificati.

Ma c’è anche una parte legata alla ristorazione.

Il chiosco bar ha una superficie lorda pari a 98.02 mq ed è fruibile dagli utenti solo dall’esterno in quanto è previsto un bancone lungo tutto il perimetro.

L’altra importante caratteristica è l’assenza d'impedimenti per i diversamente abili.

In merito alle barriere architettoniche il progetto è stato studiato affinché le persone con difficoltà motorie possano raggiungere tutti e usufruire di tutti gli spazi e i giochi a eccezione degli scivoli. In particolare queste persone potranno anche arrivare in acqua nella laguna da porzioni di spiaggia opportunamente progettata. Tutti i percorsi interni al parco saranno privi di ostacoli per i disabili e le piccole rampe per il superamento dei dislivelli avranno pendenze inferiori all’8%

L’iter di approvazione dal punto di vista burocratico è atteso entro l’anno. Almeno questi sono i tempi attesi da parte degli uffici per evadere la pratica.

La destinazione dell’appezzamento - l’area è al confine con il Comune di Perugia, a Capocavallo di Colle Umberto - è già quella richiesta, ossia per attività sportive e ludiche. Serve l’ok della soprintendenza da punto di vista paesaggistico.

Il Comune di Corciano sta lavorando anche su un altro progetto - anche questo, come l’acqua park, di proposta privata - che prevede l’edificazione di una piscina olimpionica all’interno dello stesso comune.

