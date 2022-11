Terni: cascata delle Marmore e mostra Caravaggio, presenze record nel weekend lungo

02 novembre 2022 a

La cascata delle Marmore e la mostra su Caravaggio portano a Terni qualcosa come quindicimila turisti nel giro di tre giorni. Numeri che inoltre devono essere rivisti al rialzo, visto che comprendono i dati fino a lunedì 1 novembre 2022.

Con la festa di Ognissanti, complici anche le basse temperature e il bel tempo, ecco che il ponte lungo ha garantito alle attrazioni della città una copertura che forse non si registrava da tempo, sia per l’afflusso alla cascata delle Marmore - considerando ovviamente che parliamo di date di ottobre-novembre - sia per la mostra “Dramma e Passione”, organizzata dalla Fondazione Carit al primo piano di Palazzo Montani Leoni e che, inaugurata giovedì 27 ottobre 2022, ha vissuto proprio sabato e domenica i primi due giorni di maggiore afflusso, con file di decine di persone anche lungo corso Tacito.

Per la cascata delle Marmore i primi segnali di ottimi risultati in vista del ponte sono arrivati proprio nella giornata di sabato, quando sono stati staccati 2.700 biglietti, come rivelano gli uffici dell’assessore al Turismo, Elena Proietti. Una cifra che il giorno dopo, domenica, è quasi raddoppiata, arrivando a quota 5.200 tagliandi. Quasi ottomila turisti quindi, a cui vanno aggiunti i 3.600 conteggiati in biglietteria al termine della giornata di lunedì. In totale quindi, per i dati disponibili, ecco che si arriva a 11.500.

Numeri se vogliamo tipicamente estivi, e che invece l’amministrazione registra addirittura nel mese di novembre. Grande sforzo anche da parte degli organizzatori, soprattutto del servizio accoglienza della cascata e dei diversi sentieri del parco, i quali hanno dovuto gestire la grande mole di visitatori, camper, auto e bici arrivate in zona.

Sul fronte della mostra di Caravaggio, dalla Fondazione spiegano che nel corso del fine settimana si sono raggiunte più di duemila unità di visitatori. Un risultato messo in atto anche grazie alla campagna di comunicazione della Fondazione che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha messo in piedi una promozione dell’evento con banner e materiale informativo sia alla cascata delle Marmore che nel sito di Carsulae, con l’obiettivo proprio di offrire una offerta integrata ai visitatori in arrivo in Valnerina.

Per la mostra dunque, se l’obiettivo dichiarato dal presidente della Fondazione, Luigi Carlini, è quello di superare le cinquemila visite della mostra “Immaginaria”, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, la strada sembra quella giusta, anche in considerazione che l’evento sarà aperto fino all’8 gennaio 2022.

