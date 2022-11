Terni: piscina di viale Trieste, riapertura grazie agli investimenti dei privati

Simona Maggi 02 novembre 2022 a

a

a

Dopo i lavori di ristrutturazione, iniziati nel mese di giugno 2022, dalla mattina di mercoledì 2 novembre 2022 la piscina coperta di viale Trieste, a Terni, è attiva per accogliere i primi nuotatori.

In tutto ci sono 600 iscritti alla scuola di nuoto ed un centinaio che hanno deciso di frequentare altri tipi di corsi come ad esempio il fitness in acqua. La piscina ospiterà anche la pallanuoto e il nuoto sincronizzato.

Video su questo argomento Palazzetto Leo Seconi di viale Trieste: la Provincia consegna le chiavi all'Interamna - Video

I lavori eseguiti per rinnovare l'impianto sono stati le controsoffittature della vasca grande e degli spogliatoi, sostituiti tutti i pannelli, revisionati gli aeratori e implementato l’illuminazione a led. Lavori straordinari che sono costati oltre 200mila euro che sarebbero dovuti essere a carico dell’Ente proprietario, ovverosia la Provincia di Terni, e che invece sono stati realizzati dall’Ati (Associazione temporanea d'impresa), costituita da Aquasport, Italica e Blu Water, che gestisce la struttura in cambio di un allungamento del contratto di gestione.

“E' tutto pronto per accogliere i primi nuotatori – spiega Fabrizio Rossi che con Acquasport, Blu Water e Italica gestisce la struttura della Provincia – e di questo sono molto felice perché è una delle piscine storiche della città. Basta pensare che la prima volta che sono entrato in questa piscina avevo 5 anni. E' proprio qui che ho imparato a nuotare quando ero bambino. Poi dal 1995 al 2006 ho insegnato nuoto e dal 2014 ce l'abbiamo in gestione”.

L'Interamna annuncia la conclusione dei lavori e la riapertura della cupola di viale Trieste

Una lunga ed importante storia ha la piscina coperta di viale Trieste per Fabrizio Rossi. I lavori hanno avuto un ritardo di un mese rispetto alle previsioni di quest'estate, ma da oggi di nuovo tutti in acqua. Da ricordare che già nel 2019 erano stati eseguiti, sempre dalle stesse associazioni, dei lavori di ristrutturazioni agli impianti tecnologici delle vasche che erano costati 110 mila euro. Ora con questo ultimo restyling la piscina coperta è stata rinnovata in tutto. Certo il periodo non è dei migliori considerando il caro bollette che si sta facendo sentire.

“Da oggi la piscina coperta di viale Trieste – conclude Fabrizio Rossi – è di nuovo attiva e rinnovata. Abbiamo avuto coraggio sempre e soprattutto in questo periodo in cui il caro bollette si fa sentire, ma guardiamo avanti con la speranza che le cose vanno nel miglior modo possibile. Le nostre aspettative sono quelle che arrivino incentivi dal nuovo governo. In questo momento il prezzo del gas si sta abbassando e la nostra speranza è quella che si stabilizzi”.

Riapre le porte alla città la "cupola", il palazzetto dello sport di viale Trieste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.