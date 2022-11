Cucina italiana in Arizona, ristorante umbro vince Little big Italy

Salvatore Zenobi 02 novembre 2022 a

E’ di Federico Venturini e Viola Tagliaferri il miglior ristorante Little big Italy di Phoenix in Arizona. Almeno secondo l’omonima trasmissione che va in onda su Nove condotta da Francesco Panella. Il Pomodoro italian grill & seafood, di proprietà di Federico Venturini e Viola Tagliaferri, marito di Gualdo Tadino e moglie di Gubbio (come hanno specificato nel programma), ha avuto la meglio su altri due ristoranti italiani, il Pomo e l’Andreoli, anche questi gestiti da italiani residenti negli Stati Uniti.

A sbaragliare la concorrenza sono state le pappardelle al cinghiale e i fagioli all’uccelletta preparati da Viola, che aveva cucinato anche i tortelloni viola che però hanno convinto meno i giudici: lo stesso Francesco Panella e altre tre italiane che vivono a Phoenix, che hanno valutato pure la struttura.

I tre piatti preparati nel Pomodoro italian grill & seafood hanno avuto la meglio su quelli degli altri due ristoranti. La struttura di Federico e Viola ha ottenuto anche il miglior premio per l’italianità che viene assegnato dal conduttore della trasmissione. Alla fine quindi la soddisfazione per i due giovani ristoratori umbri di poter aggiungere anche questo titolo al loro ristorante. Pomodoro italian grill & seafood è stato aperto il 28 settembre 2020 ed è un ristorante fine dining nominato dall’emittente televisiva Fox “one of the best italian of the entire country” e dal Phoenix New Times tra gli “11 best italian restaurants in Metro Phoenix area”.

Federico e Viola sono partiti nel dicembre 2018 “masticando un po’ di inglese e siamo arrivati in una nazione differente in tutto e per tutto dalla nostra, per cercare di realizzare il sogno di una vita. In tre anni e nel bel mezzo di una pandemia abbiamo aperto due ristoranti”, come ricorda lo stesso Federico che durante la trasmissione ha dichiarato di aver coronato il suo sogno di vita.

Pomodoro è il secondo ristorante che arriva dopo Pizzicata ristorante pizzeria, aperto con il socio Philip Igneri. “La vittoria dimostra che se ti impegni e credi in quello che fai con il cuore tutto si può fare. Orgogliosa di essere la persona che sono …let’s go Pomodoro and pizzicata”, è il commento sui social di Viola.

